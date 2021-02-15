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Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Макдональд сделал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).

В других четвертьфиналах Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а серб Новак Джокович с немцем Александром Зверевым. Также за выход в четвертьфинал испанец Рафаэль Надаль поборется с итальянцем Фабио Фоньини, а грек Стефанос Циципас с другим итальянцем Матео Берреттини.

Australian Open (м). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 05:05 МСК
Маккензи Макдональд
192
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 3    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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