Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Макдональд сделал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).

В других четвертьфиналах Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а серб Новак Джокович с немцем Александром Зверевым. Также за выход в четвертьфинал испанец Рафаэль Надаль поборется с итальянцем Фабио Фоньини, а грек Стефанос Циципас с другим итальянцем Матео Берреттини.