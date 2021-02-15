Медведев – в восьмёрке лучших! Уже два россиянина пробились в 1/4 финала Australian Open

Даниил Медведев стал вторым россиянином в четвертьфинале Australian Open – 2021 вслед за Асланом Карацевым. В четвёртом раунде Даниил победил американца Маккензи Макдональда и ждёт поединок Андрея Рублёва с Каспером Руудом, чтобы узнать, будет ли в Мельбурне русский четвертьфинал.

Даниил Медведев – во 2-й неделе Australian Open! Россиянин впервые выиграл 5-сетовый матч Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». С конца прошлого сезона он обыграл уже 17 соперников подряд!

В четвёртый круг Australian Open – 2021 вышло три российских теннисиста, причём среди них не было представительниц женской одиночной сетки. До этой стадии добрались только наши мужчины – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Надо сказать, что впервые в истории в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пробились сразу три теннисиста из России. На других турнирах «Большого шлема» последний раз подобное было на «Ролан Гаррос» — 2007 (Михаил Южный, Николай Давыденко, Игорь Андреев). В воскресенье Аслан Карацев первым из россиян добыл путёвку в четвертьфинал, совершив потрясающий камбэк в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, когда смог отыграться с 0:2 по сетам.

Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.

В понедельник вопрос выхода в восьмёрку лучших в нижней половине сетки первым решал Даниил Медведев. Он третий год подряд добрался до 1/8 финала на Australian Open, но дальше, до этого года, по турнирной сетке не проходил. Соперником россиянина, который является 4-й ракеткой мира, стал американец Маккензи Макдональд, занимающий сейчас 192-е место в рейтинге ATP. Он располагается в табели о рангах даже ниже Карацев, но в отличие от Аслана, уже был в сотне лучших. Лучший результат Макдональда – 57-е место. На «Ролан Гаррос» — 2019 американец получил серьёзную травму колена. Ему потребовалась операция, после которой он долго не мог даже ходить. После продолжительного восстановления Маккензи начал постепенно возвращаться. На «Ролан Гаррос» — 2020 американец прославился тем, что в матче 2-го круга с Рафаэлем Надалем позволил себе подать с руки. Впрочем, Макдональду это не помогло – тот розыгрыш он упустил, а Надаль, в свою очередь, сказал: «Подача с руки – это хорошая тактика, если она помогает выигрывать. В случае с Маккензи она оказалась плохой». В итоге американец тот матч проиграл, забрав у Короля грунта только 4 гейма и получив ещё и «баранку».

Медведев, Кирьос или Бублик – кто лучше других использует подачу с руки? Видео Ещё пару лет назад вводить мяч в игру, подавая снизу, воспринималось как унижение соперника. Сейчас всё изменилось. Выбираем лучших.

Медведев и Макдональд отлично знают друг друга. Они практически ровесники, им сейчас по 25 лет. Кстати, Даниил отметил свой юбилей прямо по ходу Australian Open – 2021. Теннисисты встречались три раза, и все три встречи выиграл россиянин, не отдав сопернику ни сета – в квалификации «Мастерса» в Торонто-2018, в Индиан-Уэллсе и Барселоне – 2019.

Торт с осьминогом и выход в третий круг. Даниил Медведев победой отметил юбилей 25-летний Даниил Медведев в свой день рождения оформил путёвку в 1/16 финала Australian Open – 2021.

Несмотря на такое преимущество Медведева и в рейтинге, и в личных встречах перед американцем, поклонникам россиянина было волнительно, поскольку прошлый поединок Даниила с сербом Филипом Краиновичем вызвал очень много вопросов о состоянии нашего теннисиста. Россиянин уверенно взял два сета, а потом начался какой-то спад, возможно связанный с травмой, поскольку Медведев вызывал на корт врача. Плюс Даниил снова, как в худших матчах, начал разговаривать с собой, с ракеткой, со своим боксом. Его тренер Жиль Сервара даже ушёл с корта. Медведев довёл встречу до пятого сета, но в итоге выиграл решающую партию под ноль. Это была первая победа россиянина в пятисетовом матче. Предыдущие шесть «пятисетовиков» он проиграл.

Даниил начал поединок уверенно и спокойно. Он сделал два брейка и быстро добрался до подачи на сет – 5:2. У россиянина даже был сетбол, но нелепые ошибки, включая двойную, привели к потере своего гейма. В запасе у Медведева был ещё один брейк, и это преимущество наш теннисист уже не упустил и уверенно подал на партию со второй попытки – 6:4. Следующий сет развивался по тому же сценарию, но с той лишь разницей, что при счёте 5:2 россиянин смог подать на партию под ноль. Таким образом, за 1 час 1 минуту Даниил повёл со счётом 2:0 по сетам.

Понимая, что матч может скоро закончиться, в третьем сете американец прибавил оборотов, стал действовать более активно. Какие-то удары Маккензи ставили Медведева в тупик – россиянин долго не мог сделать брейк. Тем не менее, свою подачу Даниил держал уверенно и в концовке партии всё-таки сумел получить преимущество. Со счёта 2:3 Медведев выиграл 4 гейма подряд, а с ними и весь матч – 6:4, 6:2, 6:3 за 1 час 32 минуты борьбы. Уверенная и спокойная победа Даниила, в отличие от поединка с Краиновичем.

Так Медведев впервые в карьере пробился в четвертьфинал Australian Open и присоединился к Аслану Карацеву в восьмёрке лучших. Это уже второй турнир «Большого шлема» после US Open, где Даниил смог добраться до этой стадии. Россиянин получит в рейтинге дополнительные 180 очков, что позволит ему вплотную приблизиться к идущему на 3-м месте Доминику Тиму, который уже покинул турнир. Кроме того, Даниил довёл свою победную серию, начатую ещё в конце прошлого сезона, до 18 матчей. Что касается следующего соперника, то он определялся следом на этом же корте в поединке Рублёв – Рууд.