Янчук: очень жалко, что Медведев и Рублёв вышли друг на друга

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выходе россиян Аслана Карацева, Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинал Australian Open. Медведев теперь сыграет с Рублёвым, а Карацева ждёт встреча с болгарином Григором Димитровым.
«Карацев в четвертьфинале — неожиданно, но приятно. А что касается Медведева с Рублёвым, то очень жалко, что друг на друга вышли. Каждый из них мог бы претендовать минимум на полуфинал. Наши ребята прибавили.
Рублёв подтянулся, теперь они с Медведевым находятся недалеко друг от друга. Может, у Медведева немного больше стабильности в действиях, чуть лучше держит оборону. Но ударная мощь у Рублёва возросла.
У Карацева с каждым матчем прибавляется уверенность в себе. Он темповой, ударный, скоростной, атлетичный игрок. Аслан должен быстро прогрессировать в течение нескольких лет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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