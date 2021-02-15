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Янчук: очень жалко, что Медведев и Рублёв вышли друг на друга

Янчук: очень жалко, что Медведев и Рублёв вышли друг на друга
Теннис / Australian Open 2021 0
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выходе россиян Аслана Карацева, Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинал Australian Open. Медведев теперь сыграет с Рублёвым, а Карацева ждёт встреча с болгарином Григором Димитровым.

«Карацев в четвертьфинале — неожиданно, но приятно. А что касается Медведева с Рублёвым, то очень жалко, что друг на друга вышли. Каждый из них мог бы претендовать минимум на полуфинал. Наши ребята прибавили.

Рублёв подтянулся, теперь они с Медведевым находятся недалеко друг от друга. Может, у Медведева немного больше стабильности в действиях, чуть лучше держит оборону. Но ударная мощь у Рублёва возросла.

У Карацева с каждым матчем прибавляется уверенность в себе. Он темповой, ударный, скоростной, атлетичный игрок. Аслан должен быстро прогрессировать в течение нескольких лет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Да! У нас опять русский четвертьфинал Медведев – Рублёв! Теперь и на Australian Open
Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и сразится с Даниилом Медведевым за выход в четвёрку лучших.
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