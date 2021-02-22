Даниил Медведев рассказал, как будет восстанавливаться после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах на ближайшие дни. На Открытом чемпионате Австралии он дошёл до финала, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Естественно после «Большого шлема», тем более US Open и Australian Open, которые проходят далеко, у тебя идёт акклиматизация. Поэтому дня 3-4 ты берёшь полный отдых. Может быть работаешь с физио, занимаешься ОФП, чтобы просто поддерживать форму. Потому что в любом случае неизвестно, как ты будешь спать, 4-5 дней ты будешь себя чувствовать убитым. Но из-за прошлого сезона мы решили пока не брать больших остановок.

Плюс неизвестно, какая будет ситуация с коронавирусом по всему миру, поэтому буду играть Роттердам и Марсель. Роттердам – это турнир, который мне нравится, всё-таки он ATP-500, сильная категория. В этом году там сумасшедший состав собрался, поэтому будет интересно. Посмотрим, сумею ли я отдохнуть после Австралии, и при этом успеть подготовиться», — сказал Медведев.