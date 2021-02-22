«Играть на грунте я умею!» Медведев задумался о следующем турнире «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев, который с понедельника станет 3-й ракеткой мира, рассказал о том, что не получилось в финале Australian Open – 2021 с Новаком Джоковичем и о своих дальнейших планах на специальной онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.

— Даниил, как сейчас, спустя несколько часов после матча, когда эмоции улеглись, вы воспринимаете, что произошло на корте? Что не получилось?

— На самом деле сейчас небольшое опустошение после матча – прошло несколько часов. Это чуть ли ни первый раз за полтора месяца в Австралии, что ты чувствуешь себя свободно, без какой-либо конкретной цели. Потому что сначала, как мы приехали, было две недели карантина, где ты конкретно знаешь, что самое главное – это подготовить тело после тяжёлого периода, чтобы не травмироваться. То есть у тебя есть цель. Потом сразу же был ATP Cup, где мы в итоге победили. Соответственно сразу через два дня был «Большой шлем». Поэтому всё это было непросто. Естественно надо здраво оценивать – это два крутых турнира, то есть эмоции в основном естественно положительные. Но если говорить конкретно про сегодняшний матч – не получилось, наверное, всё из того, что хотелось бы, чтобы получалось. Но с другой стороны, вполне возможно, что это из-за того, что Новак показал действительно высший уровень игры. Когда соперник играет на таком уровне, часто может у тебя разваливаться игра, постепенно, по ходу матча. Что в принципе часто происходит в моих матчах именно в мою пользу. Соответственно сегодня Новак это сделал в его пользу. Поэтому обидно, но это опыт. И надеюсь, что в следующий раз получится намного лучше.

— Показалось со стороны, что одним из ключевых моментов стал второй сет, когда Новак сделал 2 брейка, и вы даже сломали ракетку. Согласны?

— Да, наверное, это был один из самых ключевых эпизодов, но нельзя сказать, что именно из-за этого эпизода я проиграл игру. Просто именно здесь, сегодня, в этом конкретном матче он был лучше меня. То есть оказавшись в начале 2-го сета в роли догоняющего, он сразу же сумел отыграться и выйти вперёд. Плюс 1:0 он вёл по сетам. И действительно было много геймов, где я мог сыграть лучше. В итоге всё – ты проигрываешь эти геймы. И естественно, и уровень тенниса, и моральный уровень он только падает. Я как-то старался, пытался. И если вспоминать финал US Open – 2019, где я тоже уступал 0:2 по сетам, но отыгрался, как-то сумел себя завести или ещё что-то. Но сейчас ничего не получилось.



— Вопрос не про финал, а про матч третьего круга с Краиновичем. Что там было после того, как повели 2:0 по сетам?

— Филип Краинович играет очень круто. Я ему один раз проигрывал (в Индиан-Уэллсе-2019 – прим. «Чемпионата»). Мне кажется, часто он вообще играет на уровне первой десятки. Иногда ему мешали травмы, иногда ещё что-то. Я считаю, что он должен стоять в рейтинге выше. В третьем круге я провёл действительно крутые первые два сета с ним, в третьем сете было много моментов, где я мог дожимать, чуть не сложилось, как это иногда бывает. Он почувствовал уверенность, и 4-й сет он провёл на высочайшем уровне. В каком-то смысле может даже на таком же уровне, как сегодня играл Джокович – то есть не дал мне никаких шансов. Но удалось затем поменять что-то… Как раз-таки в этом и разница между ним и Новаком, что мне удалось поменять какие-то мелкие тактические вещи – то есть встать ближе к корту и доставить ему проблемы. Так и получилось взять пятый сет.

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— За эти несколько часов, что прошли после матча, кто-нибудь успел вас как-то необычно поздравить, какой-то передать привет, поддержать, что вы сами даже такого не ожидали?

— Поскольку после финалов «Большого шлема» — и после побед, и после поражений, очень много есть разных мелких обязательств – таких и как антидопинг, и пресса, и вернуться в раздевалку, чтобы ничего там не забыть — я пока мало кому отвечал, мало что видел. Но естественно, все близкие люди, друзья и просто знакомые поддерживают, пишут, что всё равно я молодец. И действительно это очень приятно, это очень хорошая поддержка.

— Хотелось бы про других ребят услышать из сборной. В частности про Аслана Карацева – как так здорово удалось ему пройти по сетке. Может вы ему рассказали какие-то секреты?

— Нет. Я ничего ему, никаких секретов не выдавал. Он всё сам. Естественно, получилось смешно, что на награждении ATP Cup я сказал не в шутку, а серьёзно, что Аслан был нашим тайным оружием. Я, естественно, больше, на самом деле, имел в виду пару, потому что я думаю, что никто бы не ожидал, что мы его поставим. Скорее всего, именно он бы играл с Андреем Рублёвым решающий матч в финале, которого в итоге не было. И в итоге ему удалось дойти до полуфинала Australian Open – это просто неимоверный результат. Понятное дело, что в теннисе всё решают маленькие детали. Это была его первая основа на «шлеме». Где-то может чуть повезло с сеткой, где-то может хорошо себя чувствовал. Но выйти в полуфинал – это нереально круто. Многие, может, думали до матча с Новаком, что он сдастся без боя. Но нет, он бой дал. Он красава! И Андрей Рублёв тоже. Я очень рад, что мы сумели с ним добыть первый титул наш совместный за команду, за сборную. Естественно, из-за Кубка Дэвиса многие относятся к ATP Cup пока что чуть-чуть поверхностно. Но я думаю, что это турнир, который задержится надолго. Он будет котироваться очень высоко. Поэтому я очень рад, что мы сумели для сборной добыть такой важный титул.

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— Уже начинаются разговоры про Олимпиаду в Токио. Есть мысли про этот турнир?

— В теннисе же получается, что попадание идёт по рейтингу, в отличие от других видов спорта. Если я не ошибаюсь, то максимум может 4 человека от страны поехать. Поэтому если нас от России будет все 4 человека, то это я считаю будет просто огромным успехом. Не факт, что у других стран будет полное представительство. Может быть только Испания, Италия – у кого это может ещё получиться. И чем больше участников, тем больше шансов завоевать медали самой высокой пробы. Естественно, если Олимпиада будет проводиться, то я всегда мечтал сыграть на ней. Поэтому этот турнир будет в моём календаре.



— Согласны ли вы, что Джокович вас сломал сегодня психологически? Считать ли «поломкой» швыряние ракетки, разговоры с собой и так далее?

— Да, совершенно точно. Я считаю, что ты играешь один на один с соперником, и кто конкретно будет в этот день сильнее, тот и победит из-за различных мелких факторов. И совершенно точно Новак был сегодня сильнее меня, то есть можно сказать «сломал меня» и в плане тенниса, и психологически. То есть в какой-то момент я вроде бы знал, что делать, но у меня не получались некоторые удары. Я из-за этого злился на себя, разговаривал с собой. Ракетку, наверное, я даже больше сломал – и из-за злости, и чтобы как-то вернуться на землю. Сегодня это вообще не помогло. Я старался вспоминать и финал US Open, и как-то подбадривать себя. Старался завести как-то себя, всё-таки это финал турнира «Большого шлема». Но в итоге ничего не получилось – раз, и я уже стою с блюдцем финалиста Australian Open.

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— Нет ощущения, что на популярности тенниса в России даже ваша победа никак бы особо не сказалась? Даже если вы будете выигрывать турниры «Большого шлема», как Джокович?

— Я думаю, что это всё же возможно. С тех пор как я, Андрей, Карен, на этой неделе ещё и Аслан стали показывать хорошие результаты, то интерес к теннису совершенно точно вышел на новый уровень. Я думаю, что мы набираем обороты, и это очень круто. Потому что мы после победы на ATP Cup как раз и говорили, что мы играем и стараемся для себя в первую очередь, что это наша работа. Но если в России дети будут смотреть теннис по телевизору, как когда-то мы и скажут своим родителям, что я хочу быть как Даня Медведев или Андрей Рублёв и играть в Австралии, то это действительно как бальзам на душу. Это очень круто. И я надеюсь, что всё-таки мы сможем продолжать так вот популяризировать теннис в России.

— Если сравнивать с тем финалом с Надалем на US Open – 2019. Как вы объяснили для себя нынешнее поражение в сравнение с тем? В чём разница?

— На самом деле матчи сравнивать тяжело, потому что два совершенно разных соперника. Они играют в разный теннис. Рафа, что бы ни случилось, даёт тебе время подумать на корте. Но не всегда это помогает, но по крайней мере оно есть. Новак же, наоборот, старается забрать у тебя всё время, играет очень быстро, близко к корту, старается всё время атаковать. И действительно, как он сегодня играл, всё попадал, то надо было показывать свой самый лучший теннис, чтобы как-то ему противостоять. Чего у меня не получилось. С Рафой у меня возникает всё время ощущение, что ты этот теннис по ходу матча можешь поймать. А с Новаком, наоборот, если его нету, то он только будет делать всё, чтобы усилить это ощущение, что ты сегодня играешь не очень. И конечно, на самом деле, финал US Open в итоге был намного обиднее, потому что там было всё близко, были шансы переломить ход поединка, точнее я его, можно сказать, переломил. Просто не удалось победить. А сегодня этих шансов было мало. И, конечно, надо было играть лучше, чтобы они были. Поэтому, наверное, в каком-то смысле сегодня не так обидно.

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— Как собираетесь провести ближайшее время, как будете восстанавливаться? Что сможете позволить себе?

— Естественно после «Большого шлема», тем более US Open и Australian Open, которые проходят далеко, у тебя идёт акклиматизация. Поэтому дня 3-4 ты берёшь полный отдых. Может быть работаешь с физио, занимаешься ОФП, чтобы просто поддерживать форму. Потому что в любом случае неизвестно, как ты будешь спать, 4-5 дней ты будешь себя чувствовать убитым. Но из-за прошлого сезона мы решили пока не брать больших остановок. Плюс неизвестно, какая будет ситуация с коронавирусом по всему миру, поэтому буду играть Роттердам и Марсель. Роттердам – это турнир, который мне нравится, всё-таки он ATP-500, сильная категория. В этом году там сумасшедший состав собрался, поэтому будет интересно. Посмотрим, сумею ли я отдохнуть после Австралии, и при этом успеть подготовиться.



— Вы упомянули вскользь Олимпиаду. А можете ли вы сказать, что в этом году Олимпиада – как пятый турнир «Большого шлема» для вас? Как её вообще поместить по-умному в календарь подготовки, чтобы всё прошло хорошо?

— Да, Олимпиада – это, конечно, очень важный турнир. Тяжело её сравнивать с «Большими шлемами». Это не значит, что она хуже или лучше. Просто это немного другой турнир. Настолько эти четыре турнира «Большого шлема» выделяются и тем, что они проходят всё время в одном и том же месте, уже на протяжении, наверное, 60 лет, и то, что матчи из пяти сетов. То есть как-то всё это по-другому. Но Олимпиада всегда входила в мои планы – это турнир, который проходит раз в 4 года. Мне кажется, все спортсмены мечтают сыграть на Олимпиаде когда-либо. Поэтому если она всё-таки состоится в Токио… Потому что с коронавирусом разговоры не утихают – будет она или не будет, при каких условиях. То просто календарь будет отталкиваться от Олимпиады. А не Олимпиада будет отталкиваться от календаря.

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— Во время награждения была какая-то странная реакция зрителей, когда кто-то из официальных лиц говорил о вакцинации. В туре к этому какой отношение и может быть у вас лично?

— Мы даже с Новаком не очень разобрали о чём шла речь. Потому что когда ты стоишь на корте, плохо слышно, что говорят в микрофон, тем более когда шумят зрители. Там два раза была странная реакция. Если говорить про вакцинацию, мы это особо не обсуждали со своими коллегами-теннисистами. Что касается лично меня – я не буду делать прививку по своим медицинским причинам, детским, связанным с вакцинами. Естественно, я считаю, что это должен быть выбор каждого. Действительно никогда неизвестно, какие будут в разных странах условия в связи с турнирами. Насколько это будет серьёзным требованием. Но в принципе, наверное, в туре все относятся так, что это просто должен быть выбор каждого.

— Доминик Тим после победы на US Open говорил, что после многочисленных проигранных финалов чувствовал очень сильное давление извне. И вот оно наконец-то ушло. А вы чувствуете это давление?

— Если честно, то не чувствую. По простой причине. Я в любом случае, даже если иногда не получается, стараюсь делать свой максимум – и на корте, и на тренировках, и вне корта во время турниров – всё возможное, чтобы скажем так, как можно лучше играть в теннис и как можно более высокий показывать результат. Я знаю, что я сделал всё, что мог, чтобы победить на турнире. Конечно, мне бы хотелось сыграть лучше финал. Значит, сегодня была не судьба. Это давление на меня никогда слишком сильно не влияет, потому что я просто знаю, что я стараюсь показывать свой максимум. Если мой максимум – выиграть 20 турниров «Большого шлема», то это супер. Если мой максимум – это быть в финале, что ж, так тому и быть. Но я всё-таки надеюсь, что будут титулы.

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— Как известно за четыре года участия на «Ролан Гаррос» вам ни разу не удалось пройти первый круг на этом турнире «Большого шлема». Одно из шуточных пожеланий на этот год, которое вы себе загадали, – выиграть хотя бы 1 матч на этом турнире.

— 100 процентов.



— Какой у вас настрой на следующий турнир «Большого шлема»? Будете ли что-то менять в подготовке? Может возьмёте какого-то особого грунтового специалиста в команду?

— У меня настрой, честно, всегда очень серьёзный. Потому что как я и говорю, я люблю побеждать и ненавижу проигрывать. Естественно, каждый матч на «Ролан Гаррос» складывался по-разному. Но в принципе, мы все видели два года назад, что играть на грунте я умею! Умею показывать хорошие результаты и обыгрывать крутых грунтовых игроков. Поэтому проблема не в этом. Естественно, после Майами я постараюсь как можно лучше построить грунтовый календарь. Очень многое зависит от того, какие турниры смогут пройти в этом году, какие нет, при каких условиях. Пока я не думал на 100 процентов насчёт команды или что-то в подобном роде, поэтому не смогу ничего сказать. Но надеюсь, что смогу порадовать хорошими результатами.