Кузнецова после поражения от Азаренко: отличный матч от Вики. Буду становиться лучше

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала проигрыш белоруске Виктории Азаренко в первом круге турнира WTA 500 в Дохе.



«Когда не всегда получаешь того, чего хочешь, это делает тебя голодным до большей работы. Сегодня был не тот результат, которого я хотела, но это был отличный матч от Виктории. Буду работать усерднее и становиться лучше. Всем спасибо за поддержку», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».



Кузнецова проиграла в двух сетах — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Россиянка выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Ранее во второй круг турнира в Дохе не сумела выйти Вероника Кудерметова, уступившая испанке Гарбинье Мугурусе.

Кузнецова проиграла Азаренко на старте турнира в Дохе