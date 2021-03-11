Кудерметова и Бабош вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова и Тимя Бабош из Венгрии вышли в полуфинал парного турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче они со счётом 6:3, 7:5 обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Кудерметова и Бабош 4 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем матче Кудерметова и Бабош сыграют с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

В одиночном разряде Бабош завершила выступление в первом круге, Кудерметова — во втором. Крейчикова сыграет с победительницей встречи Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Кори Гауфф (США) в полуфинале соревнований.