Серена Уильямс рассказала, что позволяет ей сохранять мотивацию в теннисе
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей мотивации в теннисе.
«Моя мотивация? Я думаю, что всё довольно просто можно объяснить любовью. Любовью к тому, что я делаю. Это меня очень мотивирует. Мне действительно повезло, что я до сих пор могу выполнять свою работу. Это и поддерживает во мне страсть к теннису», — сказала Серена в интервью на YouTube-канале University of San Francisco.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка в итоге стала победителем соревнований.
В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.
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