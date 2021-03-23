Грачёва сыграет с Самсоновой в финале квалификации турнира в Майами

Обе россиянки — Варвара Грачёва и Людмила Самсонова — успешно преодолели первый раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и сыграют друг с другом в её финале.

Грачёва уверенно обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски со счётом 7:5, 6:2. Соперница же Самсоновой румынка Моника Никулеску отказалась продолжить встречу при счёте 6:2, 0:4 в свою пользу.

Ранее Грачёва не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Монтеррее (Мексика), уступив китаянке Чжэн Сайсай. Самсонова же в конце февраля вышла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия), но проиграла в первом круге хорватке Петре Мартич.

Турнир в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.