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Краинович сделал прививку от коронавируса и объяснил, почему он принял это решение

Краинович сделал прививку от коронавируса и объяснил, почему он принял это решение
Теннис / ATP 0
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Сербский теннисист Филип Краинович вакцинировался от коронавируса, а также объяснил, что побудило его принять это решение.

«Я решил сделать прививку, чтобы облегчить себе жизнь. Я не противник вакцин. Напротив, считаю, что они спасли человечество от многих различных заболеваний, и нет причин не вакцинироваться. Для меня важно не проходить карантин, когда я участвую в турнирах. Хочу иметь возможность вести нормальную жизнь. Думаю, так будет намного проще», — приводит слова Краиновича Blic Online.

Краинович также поделился ожиданиями от турнира в Белграде (Сербия).

«С нетерпением жду начала соревнований в Белграде. Жаль, что не будет зрителей, но уровень турнира точно будет очень хорош. Я рад, что в нашу страну приедут лучшие теннисисты со всего мира», — отметил Филип.

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