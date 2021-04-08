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Эшли Барти прокомментировала перенос «Ролан Гаррос»

Эшли Барти прокомментировала перенос «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала перенос «Ролан Гаррос».

«Это не моё решение. Я чрезвычайно благодарна и счастлива, что у меня есть возможность, надеюсь, сыграть в ещё одном турнире „Большого шлема“ на „Ролан Гаррос“. Я знаю, что Франция сейчас переживает трудный период, и сочувствую им.

Я думаю, что это для них это третья волна вируса, так что, очевидно, это очень трудное время для всей страны. На данный момент здоровье нации должно быть приоритетом, и, очевидно, если нам посчастливится сыграть на «Ролан Гаррос», это будет действительно особенное событие", — приводит слова австралийки сайт Tennis now.

«Ролан Гаррос» был перенесён на неделю. Новые сроки турнира: 30 мая — 13 июня.

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