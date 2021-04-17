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Рахимова и Гасанова вышли в финал квалификации турнира в Стамбуле

Россиянки Камилла Рахимова и Анастасия Гасанова удачно стартовали в квалификации грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 19 по 25 апреля.

19-летняя Рахимова в трёх сетах обыграла француженку Тессу Андрианжафитримо со счётом 6:2, 1:6, 6:1. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Рахимова реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. В финале квалификации Рахимова сыграет с представительницей Грузии Мариам Болквадзе.

Гасанова же в двух сетах уверенно разобралась с румынкой Ириной Фетекау со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Россиянка 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В следующем раунде Гасанова сразится с чешкой Николой Бартунковой.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составил более $ 235 тыс.