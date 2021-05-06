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Павлюченкова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде, уступив белоруске Соболенко

Павлюченкова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде, уступив белоруске Соболенко
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в финал турнира серии WTA-100 в Мадриде (Испания). В матче 1/2 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко. Счёт встречи — 2:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Соболенко, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, 2 раза ошибалась на подаче и использовала 4 шанса из 5 взять подачу соперницы.

В финале турнира белоруска сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая оказалась сильнее испанской теннисистки Паулы Бадосы.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Анастасия Павлюченкова
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