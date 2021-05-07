Даниил Медведев выступит на турнире UTS в академии Муратоглу

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире UTS4 в академии Муратоглу (Франция). Для россиянина это будет дебютом на данном турнире.

Турнир пройдёт с 24 по 25 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». Помимо Медведева участие в соревновании примут представитель Казахстана Александр Бублик, итальянец Фабио Фоньини, аргентинский теннисист Диего Шварцман и Корентен Муте из Франции.

Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берреттини.

Сам Патрик Муратоглу написал у себя в «инстаграме»: «UTS4: Более сенсационный и сумбурный, чем когда-либо. Игроки смогут в последний раз выпустить пыл и быть самими собой, прежде чем начать борьбу за «Большой шлем»! В состав вошли пять самых харизматичных игроков тура. Три места ещё предстоит занять — и будьте готовы к сюрпризам».

Корентен Муте в комментариях к данному посту написал, что приглашение на турнир — это честь для него.