«Одна из лучших побед в моей карьере». Гарин — о матче с Медведевым на турнире в Мадриде

Чилийский теннисист Кристьян Гарин прокомментировал победу, одержанную в матче с россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
«Было очень приятно снова играть со зрителями. Разница колоссальная. Признаюсь, что очень доволен своим теннисом. Для меня это был очень тяжёлый матч. Я считаю, что это одна из лучших побед в моей карьере — я очень счастлив. Даниил не раз говорил, он не любит грунт. Но так или иначе он отличный соперник. Это был очень тяжёлый матч. Медведев — один из теннисистов, за игрой которых я люблю наблюдать. За ним будущее», — приводит слова Гарина Tennis Head.
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.
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