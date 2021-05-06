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«Одна из лучших побед в моей карьере». Гарин — о матче с Медведевым на турнире в Мадриде

«Одна из лучших побед в моей карьере». Гарин — о матче с Медведевым на турнире в Мадриде
Теннис / ATP 0
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Чилийский теннисист Кристьян Гарин прокомментировал победу, одержанную в матче с россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

«Было очень приятно снова играть со зрителями. Разница колоссальная. Признаюсь, что очень доволен своим теннисом. Для меня это был очень тяжёлый матч. Я считаю, что это одна из лучших побед в моей карьере — я очень счастлив. Даниил не раз говорил, он не любит грунт. Но так или иначе он отличный соперник. Это был очень тяжёлый матч. Медведев — один из теннисистов, за игрой которых я люблю наблюдать. За ним будущее», — приводит слова Гарина Tennis Head.

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За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

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