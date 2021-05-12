Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, в двух сетах одолев Синнера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), со счётом 7:5, 6:4 победив представителя Италии Янника Синнера во втором раунде соревнований.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 12 минут. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Синнер, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 4 взять подачу соперника.



За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит с Денисом Шаповаловым из Канады, который оказался сильнее итальянца Стефано Травальи.



Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.