Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Белграде-2, где сыграет Новак Джокович

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Белграде-2 (Сербия), который пройдёт за неделю до старта «Ролан Гаррос», в период с 23 по 29 мая.
Первым сеяным соревнований стал первая ракетка мира серб Новак Джокович, он начнёт турнир со второго круга, где сразится либо с белорусом Егором Герасимовым, либо с одним из победителей квалификации.
Второй номер посева у французского теннисиста Гаэля Монфиса, который во втором круге сыграет с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) – победитель квалификации.
Со второго круга турнир также начнёт грузинский теннисист Николоз Басилашвили и француз Адриан Маннарино.
Отметим, что в основную сетку турнира не заявился ни один россиянин, однако за место в ней поборется Алексей Ватутин. В первом раунде квалификации он сыграет с чехом Витом Копривой.
Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первые, в конце апреля выиграл итальянец Маттео Берреттини, который в финале в трёх сетах обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:1, 3:6, 7:6.
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