«Я хочу простить. Когда-нибудь…» Что осталось скрыто после убийства сестры Серены Уильямс?

В январе 2007 года, стоя перед микрофоном и держа в третий раз главный приз Australian Open, Серена Уильямс чуть не плакала. В этот день она, 81-й номер мирового рейтинга, просто разгромила вторую ракетку мира Марию Шарапову (6:1, 6:2). Но главное было даже не это, главное — что она вернулась. «Сегодня я думала о своей сестре. Я думала о том, как было бы здорово, если бы она была здесь. Она всегда очень много значила для меня. Я думала о том, какой хорошей сестрой она была. Пару дней назад я пообещала себе, что, если выиграю турнир, обязательно посвящу победу Йетунде».

Йетунде была старшей из трёх сводных сестёр Серены и Винус Уильямс по матери. Орасен Прайс второй раз вышла замуж в 1980 году — уже за Ричарда Уильямса (у которого тоже было несколько детей от первого брака). Вскоре у пары родились девочки-погодки — старшая Винус и младшая Серена. Большое семейство всё время проводило вместе, все пять девочек росли в строгих правилах, больше свойственным 40-50-м годам XX века, чем весёлым и беззаботным 1980-м. Всё было подчинено одной цели — превратить Винус и Серену в профессиональных теннисисток. Старшие сёстры, которые не обладали таким талантом, как младшие, вместо того чтобы тусоваться со сверстниками, участвовали в тренировочном процессе будущих звёзд. У каждой были свои обязанности — кто-то кормил Серену и Винус, кто-то подкидывал мячики. Девочки были неразлучны — они даже спали в одной комнате на четырёх кроватях. Серена как самая младшая регулярно меняла койку, потому что своего спального места у неё не было.

Когда семья наконец переехала из пользовавшегося дурной славой пригорода Лос-Анджелеса Комптона в солнечную Флориду, старшая из сестёр Йетунде предпочла остаться. Она хотела получить независимость и построить собственную карьеру. В итоге Йетунде вышла замуж, родила троих детей, какое-то время работала медсестрой и всё это время держала тесную связь с сёстрами. В какой-то момент Серена и Винус позвали её работать личным помощником. В 2003 году Йетунде посетила несколько турниров, включая Australian Open и Уимблдон. Работа на звёздных сестер помогла Йетунде накопить немного денег и открыть собственную парикмахерскую. И хотя брак у Йетунде не сложился, от недостатка поклонников старшая сестра Серены и Винус не страдала.

Йетунде Прайс и Серена Уильямс в 2003 году Фото: Vince Bucci/Getty Images

В ночь на 14 сентября 2003 года Йетунде на своём внедорожнике, за рулём которого сидел её бойфренд Роланд Уормли, ехала через Комптон в соседний городок, куда она всё-таки перебралась с детьми. Что произошло дальше — до сих пор доподлинно неизвестно. Очень много деталей осталось скрыто. Известно, что машина, за рулём которой был Уормли, остановилась недалеко от дома, который, по данным полиции, были то ли складом, то ли притоном одной из уличных банд. Охранявшие здание парни открыли огонь по машине, в которой сидели Йетунде и её парень.

По словам Роланда Уормли, он не сразу понял, что именно произошло: «Я увидел, что заднее окно было разбито. Посмотрел направо, где сидела Йетунде, и сказал: «Детка, с тобой всё в порядке?» Там повсюду была кровь». 31-летнюю Йетунде Прайс доставили в больницу, но врачи только констатировали, что она погибла от пулевого ранения в голову. Впрочем, как уже было сказано выше, многое осталось неясным. Некоторые свидетели утверждали, что ссора между двумя сторонами произошла ещё до стрельбы. Кто-то говорил, что за несколько часов до происшествия видел машину Йетунде в этом районе, кроме того, Guardian сообщила, что Йетунде не получила немедленной медицинской помощи, потому что «её спутник, у которого было криминальное прошлое, увёз её с места происшествия».

Да, бойфренд старшей из сестёр Уильямс не был ангелом. Незадолго до трагедии его условно-досрочно освободили из заключения, где он отбывал наказание за распространение наркотиков и незаконное владение оружием. Неудивительно, что именно Роланд Уормли оказался в числе подозреваемых. Но по результатам экспертизы следствие не нашло ни на руках, ни на одежде парня следов от пороха. Позже и прокурор, и защита на суде по делу об убийстве согласились, что Йетунде Прайс стала невинной жертвой и что она и её спутник оказались в этом районе не для того, чтобы приобрести наркотики.

Следствие, розыск виновных, суд с несколькими апелляциями растянулись на три года. Это была отдельная драма, достойная криминальных сериалов. Роберта Эдварда Максфилда, предполагаемого члена той самой уличной банды, охранявшей злополучный дом, дважды безуспешно судили за убийство Йетунде, прежде чем в конечном итоге он согласился пойти на сделку со следствием. После того как одно из таких судебных разбирательств было признано недействительным, Серена Уильямс вынуждена была прокомментировать случившееся. В ноябре 2004 года она было в Лос-Анджелесе, где готовилась к Итоговому чемпионату WTA, в котором, к слову, она второй раз за сезон уступила Марии Шараповой: «Нам очень тяжело следить за развитием этого дела. Конечно, все мы хотим справедливого решения. Посмотрим, чем всё закончится».

Наконец в 2006 году Максфилд был приговорён к 15 годам тюремного заключения. Тот теннисный сезон стал одним из самых неудачных в карьере теннисистки — она сыграла только четыре турнира. Ещё до трагедии, случившейся в сентябре 2003 года с сестрой, Уильямс пришлось перервать выступления, чтобы сделать операцию на левом колене (был диагностирован разрыв сухожилий четырёхглавой мышцы). Но травмы не отпускали. По-прежнему беспокоило левое колено, потом возникла трещина в правой щиколотке, но все эти физические проблемы, возможно, были лишь частью общей неготовности Серены к борьбе. Когда спустя пару лет после трагической гибели сестры Уильямс-младшую спросили, не нужен ли ей некоторый перерыв, чтобы прийти в себя, она спокойно ответила: «Думаю, да… да».

Australian Open — 2007 завершился победой Серены больше даже не над Шараповой, а над собой. Она не забыла свою сестру, но сумела сделать следующий шаг ради неё и вместе с ней. В том же году Серена призналась: «Эта тема по-прежнему трудна для разговора. У нас с Йетунде была очень тесная связь. Это тот человек, который менял мне подгузники». А спустя годы Уильямс рассказала, что несколько лет страдала от депрессии, и, чтобы справиться с этим, ей пришлось обратиться к психотерапевту: «Это было по-настоящему тёмное время для меня. Я прошла через депрессию. И об этом я даже маме не рассказывала. Никто не знал, что я проходила сеанс терапии».

В 2016 году Серена и Винус Уильямс открыли в Комптоне Центр помощи жертвам насилия имени Йетунде Прайс. Его девиз: «Пытаемся помочь другим исцелиться». Год назад в самом начале пандемии Серена Уильямс бесплатно передала через центр, открытый в честь её сестры, 45 тыс. медицинских масок на борьбу с коронавирусной инфекцией в США. «Мы отправили более 45 тыс. масок в Ресурсный центр Йетунде Прайс и местным сообществам района Уэст-Палм-Бич, которые помогают семьям медицинских работников», — заявила Уильямс. Журнал Рeople не обошёл благотворительную деятельность Серены стороной и включил американскую теннисистку в список 25 женщин, изменивших мир.

Но это не конец истории. Возвращавшаяся на корт после декрета Серена в 2018 году прямо накануне US Open получила новый удар. За несколько минут до матча с Йоханной Контой на турнире в Сан-Хосе она прочитала в интернете новость о том, что убийца её сестры вышел на свободу. В тот день она потерпела едва ли не самое разгромное поражение в своей карьере — 1:6, 0:6. «За 10 минут до начала матча я узнала, что этот человек выходит за примерное поведение. Я не могла отделаться от этих мыслей на протяжении всего матча. Я думала о сестре, о её детях, о своей любви к ним. Знаете, моя сестра не сможет воскреснуть за примерное поведение, она не сможет обнять меня больше никогда. Библия говорит о прощении? Я хочу простить. Когда-нибудь…» — заявила Уильямс-младшая в интервью Time.

Но тут тоже есть свои загадки и нераскрытые детали. Дело в том, что Максфилд был освобождён 8 марта 2018 года. А в интервью Рeople Серена говорит, что узнала об этом только 31 июля — то есть спустя несколько месяцев после того, как убийцу её сестры сначала освободили, а потом опять заключили под стражу за нарушение условий досрочного освобождения. Почему членам семьи жертвы не сообщили вовремя об этом факте? Почему Серена такую информацию узнала не от адвокатов, а из интернета? Могла ли эта новость действительно повлиять на её выступление? Вопросов в этой трагедии всё ещё очень много. Узнаем ли когда-нибудь ответы на них мы и сама Серена?