Новак Джокович обошёл Гильермо Виласа по количеству побед за карьеру

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, разгромивший в четвертьфинале турнира в Белграде (Сербия) аргентинца Федерико Корию со счётом 6:1, 6:0, одержал свою 952-ю победу в карьерe. По этому показателю он вышел на чистое пятое место в Открытой эре, обойдя аргентинца Гильермо Виласа (951).



Лидеры по количеству побед за карьеру:

1. Джимми Коннорс — 1274.

2. Роджер Федерер — 1243.

3. Иван Лендл — 1068.

4. Рафаэль Надаль — 1022.

5. Новак Джокович — 952.

6. Гильермо Вилас — 951.



За выход в финал Джокович поспорит либо с соотечественником Душаном Лайовичем, посеянным под пятым номером, либо с представителем Словакии Андреем Мартином, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Турнир в столице Сербии завершится 29 мая.

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