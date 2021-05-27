Новак Джокович обошёл Гильермо Виласа по количеству побед за карьеру
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович, разгромивший в четвертьфинале турнира в Белграде (Сербия) аргентинца Федерико Корию со счётом 6:1, 6:0, одержал свою 952-ю победу в карьерe. По этому показателю он вышел на чистое пятое место в Открытой эре, обойдя аргентинца Гильермо Виласа (951).
Лидеры по количеству побед за карьеру:
1. Джимми Коннорс — 1274.
2. Роджер Федерер — 1243.
3. Иван Лендл — 1068.
4. Рафаэль Надаль — 1022.
5. Новак Джокович — 952.
6. Гильермо Вилас — 951.
За выход в финал Джокович поспорит либо с соотечественником Душаном Лайовичем, посеянным под пятым номером, либо с представителем Словакии Андреем Мартином, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Турнир в столице Сербии завершится 29 мая.
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