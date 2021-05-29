Медведев: думаю, в этом году Надалю будет сложнее взять титул на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что может усложнить поход испанца Рафаэля Надаля за 14-м титулом на «Ролан Гаррос».
«Думаю, в этом году с мячами, которые есть сейчас, с той погодой, которая стоит (более тёплая и сухая по сравнению с 2020 годом. – Прим. «Чемпионата»), и я слышал, она продержится, как минимум, неделю, а то и все две, Надалю будет сложнее взять титул на «Ролан Гаррос».
Мои слова не отменяют того факта, что он очень силён на грунте. Если в этот раз ему будет сложнее, это не значит, что он не выиграет. 13 побед – это впечатляющая сумма, он попытается её улучшить. Затем, раз, вы получаете от него баранки и едете домой», — приводит слова Медведева французский Eurosport.
Напомним, в финале «Ролан Гаррос-2020» Надаль обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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