Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году

На «Ролан Гаррос» второй год подряд резко сократили призовой фонд. Пострадают все, кроме проигравших в первых двух раундах. Любопытно, что 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль в случае очередного успеха получит € 1,4 млн. Если сравнивать с рекордными призовыми в 2019 году, то на счёт победителя будет перечислено почти на € 1 млн меньше.

Пандемия коронавируса бушует уже больше года. Но теннис потихоньку приспосабливается к этой ситуации. Турниры начинают проходить в своё привычное время, зрители постепенно возвращаются на трибуны, и организаторы даже уже получают какой-то доход от продажи билетов. Но призовые фонды соревнований по-прежнему урезают нещадно. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2021 стал рекордно низким среди всех турниров «Большого шлема» за последние годы. Полгода назад, когда главный грунтовый мэйджор передвинули на осень, сокращение по сравнению с 2019 годом составило € 4,66 млн (11%). Сейчас эту сумму урезали ещё на € 3,63 млн (10,5%). В целом за 2 года сокращение составило € 8,3 млн (около 20%). Так призовой фонд Открытого чемпионата Франции откатился на 5 лет назад, в 2016 год, когда общие выплаты на турнире составляли € 32 017 500.

Расклад призовых на «Ролан Гаррос» по раундам за 2019-2021 годы:

€ 2019 2020 2021 Призовой фонд 42 661 000 38 000 000 34 367 216 Чемпион 2 300 000 1 600 000 1 400 000 Финалист 1 180 000 850 500 750 000 1/2 финала 590 000 425 250 375 000 1/4 финала 415 000 283 500 255 000 4-й круг 243 000 189 000 170 000 3-й круг 143 000 126 000 113 000 2-й круг 87 000 84 000 84 000 1-й круг 46 000 60 000 60 000

Сразу после возобновления тура организаторы соревнований приняли решение поддержать, прежде всего, низкорейтинговых игроков, которые обычно заканчивают выступления в первых раундах. Как это ни странно звучит, но им пандемия пошла на пользу, ведь выплаты для них чаще всего не только не сократились, но наоборот – увеличились. Ярким пример тому – «Ролан Гаррос». В 2019 году неудачники первого раунда могли рассчитывать на € 46 тыс., а в 2020-м – уже на € 60 тыс. В этот раз они ничего не потеряли. А вот участникам 2-го круга прошлой осенью слегка урезали призовые – с € 87 тыс. до € 84 тыс., при этом сейчас эти выплаты для них сохранили.

А вот, начиная с 3-го круга, игроки второй год подряд получают существенно меньше, чем в докоронавирусную эпоху. Если в 2019 году теннисист, добравшийся до 1/16 финала, мог рассчитывать на € 143 тыс, то в этот раз – только на € 113 тыс (на € 30 тыс. меньше). Участник 4-го круга недополучит уже € 73 тыс., четвертьфиналист – € 160 тыс., полуфиналист – € 215 тыс., а финалист – € 430 тыс.

Но больше всех от сокращения призовых пострадали чемпионы. Осенью 2020 года Рафаэль Надаль и Ига Свёнтек недополучили € 700 тыс. по сравнению с 2019-м. Сейчас будущие победители должны приготовиться к тому, что сумма выплат за успех на кортах Парижа будет почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году – только € 1,4 млн. Интересно, что последний раз чемпион «Ролан Гаррос» получал менее полутора миллионов евро 9 лет назад. И это тоже был Надаль. А в женском одиночном разряде в том 2012-м впервые праздновала успех на «Ролан Гаррос» Мария Шарапова. С тех пор сумма для победителя каждый год росла и в 2019-м достигла € 2,3 млн.

Другие турниры «Большого шлема» тоже во время пандемии сокращают выплаты своим победителям, но «Ролан Гаррос» в этом отношении всё-таки рекордсмен. На US Open – 2020 чемпионы Доминик Тим и Наоми Осака получили по $ 3 млн, на Australian Open – 2021 Новак Джокович и та же Осака – по $ 2,1 млн. А сейчас триумфаторам Открытого чемпионата Франции выплатят только € 1,4 млн (это по нынешнему курсу около $ 1,7 млн).