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«Ролан Гаррос» — 2021: расклад призовых, чемпионам урезали больше всех, участники 1-го круга получат по € 60 тыс

Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2021: расклад призовых
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Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции откатился на 5 лет назад. Ничего не потеряли только неудачники 1-го круга.

На «Ролан Гаррос» второй год подряд резко сократили призовой фонд. Пострадают все, кроме проигравших в первых двух раундах. Любопытно, что 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль в случае очередного успеха получит € 1,4 млн. Если сравнивать с рекордными призовыми в 2019 году, то на счёт победителя будет перечислено почти на € 1 млн меньше.

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Пандемия коронавируса бушует уже больше года. Но теннис потихоньку приспосабливается к этой ситуации. Турниры начинают проходить в своё привычное время, зрители постепенно возвращаются на трибуны, и организаторы даже уже получают какой-то доход от продажи билетов. Но призовые фонды соревнований по-прежнему урезают нещадно. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2021 стал рекордно низким среди всех турниров «Большого шлема» за последние годы. Полгода назад, когда главный грунтовый мэйджор передвинули на осень, сокращение по сравнению с 2019 годом составило € 4,66 млн (11%). Сейчас эту сумму урезали ещё на € 3,63 млн (10,5%). В целом за 2 года сокращение составило € 8,3 млн (около 20%). Так призовой фонд Открытого чемпионата Франции откатился на 5 лет назад, в 2016 год, когда общие выплаты на турнире составляли € 32 017 500.

Расклад призовых на «Ролан Гаррос» по раундам за 2019-2021 годы:

201920202021
Призовой фонд42 661 00038 000 00034 367 216
Чемпион2 300 0001 600 0001 400 000
Финалист1 180 000850 500750 000
1/2 финала590 000425 250375 000
1/4 финала415 000283 500255 000
4-й круг243 000189 000170 000
3-й круг143 000126 000113 000
2-й круг87 00084 00084 000
1-й круг46 00060 00060 000

Сразу после возобновления тура организаторы соревнований приняли решение поддержать, прежде всего, низкорейтинговых игроков, которые обычно заканчивают выступления в первых раундах. Как это ни странно звучит, но им пандемия пошла на пользу, ведь выплаты для них чаще всего не только не сократились, но наоборот – увеличились. Ярким пример тому – «Ролан Гаррос». В 2019 году неудачники первого раунда могли рассчитывать на € 46 тыс., а в 2020-м – уже на € 60 тыс. В этот раз они ничего не потеряли. А вот участникам 2-го круга прошлой осенью слегка урезали призовые – с € 87 тыс. до € 84 тыс., при этом сейчас эти выплаты для них сохранили.

Ролан Гаррос-2021. Мужская сетка

А вот, начиная с 3-го круга, игроки второй год подряд получают существенно меньше, чем в докоронавирусную эпоху. Если в 2019 году теннисист, добравшийся до 1/16 финала, мог рассчитывать на € 143 тыс, то в этот раз – только на € 113 тыс (на € 30 тыс. меньше). Участник 4-го круга недополучит уже € 73 тыс., четвертьфиналист – € 160 тыс., полуфиналист – € 215 тыс., а финалист – € 430 тыс.

Ролан Гаррос-2021. Женская сетка

Но больше всех от сокращения призовых пострадали чемпионы. Осенью 2020 года Рафаэль Надаль и Ига Свёнтек недополучили € 700 тыс. по сравнению с 2019-м. Сейчас будущие победители должны приготовиться к тому, что сумма выплат за успех на кортах Парижа будет почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году – только € 1,4 млн. Интересно, что последний раз чемпион «Ролан Гаррос» получал менее полутора миллионов евро 9 лет назад. И это тоже был Надаль. А в женском одиночном разряде в том 2012-м впервые праздновала успех на «Ролан Гаррос» Мария Шарапова. С тех пор сумма для победителя каждый год росла и в 2019-м достигла € 2,3 млн.

Как выглядела Мария Шарапова во время своего триумфа на «Ролан Гаррос» Как выглядела Мария Шарапова во время своего триумфа на «Ролан Гаррос»

Другие турниры «Большого шлема» тоже во время пандемии сокращают выплаты своим победителям, но «Ролан Гаррос» в этом отношении всё-таки рекордсмен. На US Open – 2020 чемпионы Доминик Тим и Наоми Осака получили по $ 3 млн, на Australian Open – 2021 Новак Джокович и та же Осака – по $ 2,1 млн. А сейчас триумфаторам Открытого чемпионата Франции выплатят только € 1,4 млн (это по нынешнему курсу около $ 1,7 млн).

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