До третьего круга «Ролан Гаррос» не дошло 30 сеяных игроков

Продолжается Открытый чемпионат Франции. К настоящему времени завершились матчи второго круга, по результатам которых почти половина сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах. В первом круге потерпели поражение австриец Доминик Тим (4), россиянин Андрей Рублёв (7), Бьянка Андрееску из Канады (6), испанка Гарбинье Мугуруса (12) и другие.
После победы на старте японка Наоми Осака (2) и чешка Петра Квитова (11) отказались от дальнейшего выступления. Вчера, 3 июня, из борьбы выбыли швейцарка Белинда Бенчич (10), а также россияне Вероника Кудерметова (29) и Карен Хачанов (23). В матче второго круга соревнований уступил и Аслан Карацев.
В общей сложности в матчах первого и второго круга потерпели поражение 29 сеяных теннисистов: 11 женщин (Осака и Квитова, напомним, снялись с турнира) и 16 мужчин.Канадский теннисист Милош Раонич Раонич (17-й номер посева) снялся ещё до своего первого поединка.
Сеяные теннисисты, выбывшие в двух стартовых раундах «Ролан Гаррос»:
|Посев
|Женщины (13)
|Круг
|Посев
|Мужчины (16)
|Круг
|1
|1
|Эшли Барти
|2-й
|4
|Доминик Тим
|1-й
|2
|2
|Наоми Осака
|2-й
|7
|Андрей Рублёв
|1-й
|3
|6
|Бьянка Андрееску
|1-й
|11
|Роберто Баутиста-Агут
|2-й
|4
|9
|Каролина Плишкова
|2-й
|13
|Давид Гоффен
|1-й
|5
|10
|Белинда Бенчич
|2-й
|14
|Гаэль Монфис
|2-й
|6
|11
|Петра Квитова
|2-й
|16
|Григор Димитров
|1-й
|7
|12
|Гарбинье Мугуруса
|1-й
|19
|Хуберт Хуркач
|1-й
|8
|16
|Кики Бертенс
|1-й
|20
|Феликс Оже-Альяссим
|1-й
|9
|19
|Йоханна Конта
|1-й
|21
|Алекс де Минор
|2-й
|10
|22
|Петра Мартич
|1-й
|23
|Карен Хачанов
|2-й
|11
|26
|Анжелика Кербер
|1-й
|24
|Аслан Карацев
|2-й
|12
|29
|Вероника Кудерметова
|2-й
|25
|Даниэль Эванс
|1-й
|13
|32
|Екатерина Александрова
|2-й
|26
|Лоренцо Сонего
|1-й
|14
|28
|Николоз Басилашвили
|2-й
|15
|29
|Уго Умбер
|1-й
|16
|30
|Тейлор Фритц
|2-й
- 4 июня 2021
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19:23
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19:17
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18:59
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18:53
-
18:03
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17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
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15:59
-
15:15
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15:14
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15:14
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14:56
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14:23
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14:15
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