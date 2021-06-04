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До третьего круга «Ролан Гаррос» не дошло 30 сеяных игроков

До третьего круга «Ролан Гаррос» не дошло 30 сеяных игроков
Виталий Весёлый
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Продолжается Открытый чемпионат Франции. К настоящему времени завершились матчи второго круга, по результатам которых почти половина сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах. В первом круге потерпели поражение австриец Доминик Тим (4), россиянин Андрей Рублёв (7), Бьянка Андрееску из Канады (6), испанка Гарбинье Мугуруса (12) и другие.

После победы на старте японка Наоми Осака (2) и чешка Петра Квитова (11) отказались от дальнейшего выступления. Вчера, 3 июня, из борьбы выбыли швейцарка Белинда Бенчич (10), а также россияне Вероника Кудерметова (29) и Карен Хачанов (23). В матче второго круга соревнований уступил и Аслан Карацев.

В общей сложности в матчах первого и второго круга потерпели поражение 29 сеяных теннисистов: 11 женщин (Осака и Квитова, напомним, снялись с турнира) и 16 мужчин.Канадский теннисист Милош Раонич Раонич (17-й номер посева) снялся ещё до своего первого поединка.

Сеяные теннисисты, выбывшие в двух стартовых раундах «Ролан Гаррос»:

ПосевЖенщины (13)КругПосевМужчины (16)Круг
11Эшли Барти2-й4Доминик Тим1-й
22Наоми Осака2-й7Андрей Рублёв1-й
36Бьянка Андрееску1-й11Роберто Баутиста-Агут2-й
49Каролина Плишкова2-й13Давид Гоффен1-й
510Белинда Бенчич2-й14Гаэль Монфис2-й
611Петра Квитова2-й16Григор Димитров1-й
712Гарбинье Мугуруса1-й19Хуберт Хуркач1-й
816Кики Бертенс1-й20Феликс Оже-Альяссим1-й
919Йоханна Конта1-й21Алекс де Минор2-й
1022Петра Мартич1-й23Карен Хачанов2-й
1126Анжелика Кербер1-й24Аслан Карацев2-й
1229Вероника Кудерметова2-й25Даниэль Эванс1-й
1332Екатерина Александрова2-й26Лоренцо Сонего1-й
1428Николоз Басилашвили2-й
1529Уго Умбер1-й
1630Тейлор Фритц2-й
Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев
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