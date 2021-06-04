До третьего круга «Ролан Гаррос» не дошло 30 сеяных игроков

Продолжается Открытый чемпионат Франции. К настоящему времени завершились матчи второго круга, по результатам которых почти половина сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах. В первом круге потерпели поражение австриец Доминик Тим (4), россиянин Андрей Рублёв (7), Бьянка Андрееску из Канады (6), испанка Гарбинье Мугуруса (12) и другие.



После победы на старте японка Наоми Осака (2) и чешка Петра Квитова (11) отказались от дальнейшего выступления. Вчера, 3 июня, из борьбы выбыли швейцарка Белинда Бенчич (10), а также россияне Вероника Кудерметова (29) и Карен Хачанов (23). В матче второго круга соревнований уступил и Аслан Карацев.

В общей сложности в матчах первого и второго круга потерпели поражение 29 сеяных теннисистов: 11 женщин (Осака и Квитова, напомним, снялись с турнира) и 16 мужчин.Канадский теннисист Милош Раонич Раонич (17-й номер посева) снялся ещё до своего первого поединка.



Сеяные теннисисты, выбывшие в двух стартовых раундах «Ролан Гаррос»: