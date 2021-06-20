Уго Умбер — о матче с Рублёвым: это лучшая победа в моей карьере

22-летний французский теннисист Уго Умбер после победы в финальном матче турнира в Галле над россиянином Андреем Рублёвым дал интервью журналистам.

«Это невероятно. Это лучшая победа в моей карьере. Я очень горжусь, потому что это было нелегко. Я старался сосредоточиться на каждом очке и делал всё, что мог.

Я старался действовать агрессивно и принимать мяч как можно раньше, потому что на задней линии против Андрея действовать тяжело. Физически это было непросто, но я старался использовать свои шансы, когда мог. В конечном итоге я победил", — цитирует Умбера ATP Tour.

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Умбера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.