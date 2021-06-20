Андрей Рублёв ворвался в топ-3 Чемпионской гонки ATP вслед за финалистами «Ролан Гаррос»

Первый финал Андрея Рублёва на травяном покрытии завершился неудачей. Но с понедельника россиянин ворвётся в топ-3 Чемпионской гонки ATP.

Турнир ATP-500 в Галле получился очень представительным по именам. Однако ещё перед стартом соревнований отказался от участия финалист «Ролан Гаррос» — 2021 Стефанос Циципас (2-й номер посева). В первом же круге сошли с дистанции Даниил Медведев (1), Роберто Баутиста-Агут (6), Давид Гоффен (7) и Гаэль Монфис (8). Помимо Медведева, в сетке значились ещё два россиянина – Андрей Рублёв (4) и Карен Хачанов. Но волею жребия они встретились уже в 1-м круге, и Андрей одержал непростую победу в двух сетах – 6:3, 7:6.

Во втором раунде проиграли ещё два сеяных. Александр Зверев (3) уступил французу Уго Умберу – 6:7, 6:3, 3:6, а Роджер Федерер (5) впервые за месяц проиграл матч. После Женевы, где знаменитый швейцарец не справился в 1-м круге с испанцем Пабло Андухаром, он прошёл три раунда на «Ролан Гаррос», но с 4-го неожиданно снялся. И вот сейчас в Галле в 1-м круге 10-кратный чемпион этого турнира Федерер победил белоруса Ивашко — 7:6, 7:5. Однако в 1/8 финала Роджер не смог совладать с напором 20-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 3:6, 2:6.

В итоге россиянин Андрей Рублёв оказался единственным сеяным, одержавшим победу во 2-м круге. Он был сильнее австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:4. Таким образом, в восьмёрке лучших турнира в Галле-2021 оказался лишь один теннисист с номером посева (Рублёв), два квалифаера — Николоз Басилашвили и Маркос Гирон, а также обладатель уайлд-кард Филипп Кольшрайбер. Именно немца одолел Андрей — 7:6, 6:2 и впервые в карьере оказался в полуфинале турнира на траве. Но и там Рублёв не остановился, правда, отдал при этом один сет Басилашвили — 6:1, 3:6, 6:3.

Это первый решающий матч на траве для Рублёва. Причём россиянин успел побывать в финалах ATP-500 на всех покрытиях. Всего же это его 12-й решающий матч Андрея в одиночном разряде, и в предыдущих было соотношение — 8 побед / 3 поражения. Вообще же с начала сезона-2020, который на несколько месяцев был прерван из-за пандемии коронавируса, Рублёв является безусловным лидером в туре по общему числу победных матчей. Перед финалом в Галле у него их было 74.

Лидеры ATP-тура по числу победных матчей с начала сезона-2020:

1. Рублёв – 74.

2-3. Джокович, Циципас – по 68.

4. Зверев – 52.

Соперником Андрея по финалу турнира в Галле-2021 стал француз Уго Умбер. Помимо Зверева, он убрал с дистанции двух американцев — Куэрри и Корду, а также того самого юного канадца Феликса Оже-Альяссима, который победил в 1/8 финала самого Федерера. Отметим, что Уго со всеми соперниками до финала справлялся исключительно в трёх сетах. С Рублёвым Умбер уже встречался до этого однажды — в рамках 2-го турнира в Санкт-Петербурге-2020, и тогда россиянин с трудом справился с непростым соперником — 4:6, 6:4, 7:5.

В первом сете финала Галле-2021 была упорная борьба. Под конец Андрей стал чуть больше ошибаться, позволил сопернику добраться до брейк-пойнта, который француз с первой же попытки реализовал. В следующем гейме Рублёв свои шансы не использовал, а вот Уго с 4-го сетбола добился своего — 6:3 за 38 минут. Во второй партии теннисисты ещё более ответственно отнеслись к своей подаче — ни разу не дали сопернику шансов. Дело дошло до тай-брейка, где чётче отыграл Умбер — 6:3, 7:6.

Так Андрей Рублёв не смог выиграть свой первый финал на траве. Тем не менее благодаря успешному выступлению в Галле россиянин в понедельник станет 3-й ракеткой мира сезона-2021. Выше него будут только финалисты недавнего «Ролан Гаррос» — Новак Джокович и Стефанос Циципас.