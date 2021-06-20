Евгений Кафельников: всё шикарно, трое россиян сегодня играли в финалах

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, а ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников дал комментарий по поводу финальных матчей турниров ATP и WTA, в которых сегодня принимали участие российские спортсмены.
«Я рад за Людмилу Самсонову, она выиграла первый титул WTA. Она молодец, это хорошее и тяжелое достижение. Самсонова показывает соответствующие результаты, будем надеяться, что она будет так же прогрессировать и дальше.
Дарья Касаткина молодец, дошла до финала престижного турнира, но соперница у неё была непростая. Объективно Жабер лучше играет на травяных кортах, чем Даша.
Андрей Рублёв до этого выиграл четыре матча, но в финале бывает всякое, соперник играл достойно. Хороший результат, заработал огромное количество очков, уступил в финале, но ничего страшного. Всё шикарно, трое россиян сегодня играли в финалах», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
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