Евгений Кафельников: всё шикарно, трое россиян сегодня играли в финалах

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, а ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников дал комментарий по поводу финальных матчей турниров ATP и WTA, в которых сегодня принимали участие российские спортсмены.

«Я рад за Людмилу Самсонову, она выиграла первый титул WTA. Она молодец, это хорошее и тяжелое достижение. Самсонова показывает соответствующие результаты, будем надеяться, что она будет так же прогрессировать и дальше.

Дарья Касаткина молодец, дошла до финала престижного турнира, но соперница у неё была непростая. Объективно Жабер лучше играет на травяных кортах, чем Даша.

Андрей Рублёв до этого выиграл четыре матча, но в финале бывает всякое, соперник играл достойно. Хороший результат, заработал огромное количество очков, уступил в финале, но ничего страшного. Всё шикарно, трое россиян сегодня играли в финалах», — приводит слова Кафельникова ТАСС.