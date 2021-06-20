Первый титул россиянки Людмилы Самсоновой! А ведь она сейчас могла представлять Италию

Блестяще выступили на этой неделе российские теннисистки. Сразу две представительницы нашей страны пробились в решающие матчи на двух разных турнирах. При этом Людмила Самсонова завоевала свой первый титул WTA. А ведь она сейчас могла представлять Италию.

Наконец-то после нескольких лет затишья в российском женском теннисе наблюдается настоящее возрождение. В этом сезоне уже успели отметиться на разных турнирах и Дарья Касаткина, и Вероника Кудерметова, и Анастасия Павлюченкова. Успешно вернулась в тур после декретного отпуска олимпийская чемпионка Рио-2016 в паре Елена Веснина. Прошедшая неделя стала тоже приятным сюрпризом для поклонников наших девушек. Дарья Касаткина вышла в финал Бирмингема, а Людмила Самсонова — в решающий матч Берлина.

24-летняя Дарья Касаткина в этом сезоне сумела выйти уже в 3-й финал. В феврале она выиграла титул WTA-250 в Мельбурне, затем в марте первенствовала на WTA-500 в Санкт-Петербурге, и вот сейчас оказалась в решающем матче на травяном турнире WTA-250 в Бирмингеме. Её соперницей стала представительница Туниса Онс Жабер. Как раз с ней россиянка играла в финале Кубка Кремля — 2018, где Дарья завоевала главный приз. Но сейчас Онс взяла своеобразный реванш — 7:5, 6:4. Тем не менее, несмотря на поражение, эту неделю следует считать удачной для Дарьи, ведь главное сейчас — это подготовка к Уимблдону.

В другом турнире минувшей недели — WTA-500 в Берлине — в финал пробилась 22-летняя россиянка Людмила Самсонова. А ведь она вполне могла сейчас выступать под флагом Италии. Дело в том, что Людмила родилась в Оленегорске в 1998 году в семье известного игрока в настольный теннис Дмитрия Самсонова. Когда девочке было 1,5 года, её отца пригласили выступать за туринский клуб «Фиорентина». На протяжении семи лет Людмила тренировалась в академии знаменитого итальянского специалиста Рикардо Пьятти — того самого, который работал с Новаком Джоковичем, Милошем Раоничем, Марией Шараповой, а сейчас тренирует Янника Синнера.

В 15 лет Самсонова стала уже попадать на серьёзные юниорские турниры. И тогда она выступала за Италию, поскольку федерация тенниса этой страны оказывала ей поддержку. Но с 2018 года Людмила стала играть под флагом России. К счастью, наша страна не потеряла ещё одного способного игрока, как это случилось, например, с Еленой Рыбакиной и Александром Бубликом, которые стали играть за Казахстан. В мае этого года Самсонова сумела добраться до 105-го места рейтинга WTA. А в феврале на Australian Open она впервые пробилась во второй круг турнира «Большого шлема».

На турнире в Берлине Людмила пробилась в основную сетку через квалификацию и там последовательно победила Маркету Вондроушову, Веронику Кудерметову, Мэдисон Кис и Викторию Азаренко. Соперницей россиянки по финалу стала Белинда Бенчич, которая в своё время была 4-й ракеткой мира. Поначалу финал для Самсоновой не задался. Она уступала 0:5 и лишь под конец сета сумела избежать «баранки» — 1:6. Но затем ситуация на корте резко изменилась. Россиянка полностью стала доминировать, наносить разящие удары, ставя в тупик более опытную соперницу. Нередко пушечная подача Самсоновой завершалась эйсом. В итоге вторая партия закончилась с зеркальным счётом — 6:1. В третьем сете Людмила сразу же сделала брейк и смогла удержать его, несмотря на все старания швейцарки. 1:6, 6:1, 6:3.

Вот так 22-летняя Людмила Самсонова впервые завоевала титул. По итогам турнира она прорвётся в топ-100 и окажется сразу в районе 63-го места. Приятно, что на обоих турнирах WTA этой недели в финале играли две теннисистки из России. Будем надеяться, что это только начало.