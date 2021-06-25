Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев узнали соперников на Уимблдоне

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира, серб Новак Джокович стартует с матча с британцем Джеком Дрэйпером (WC). Россиянин Даниил Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом, которому он уступил на минувшей неделе в Галле.
Андрей Рублёв сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Карен Хачанов — с американцем Маккензи Макдональдом, Аслан Карацев — с французом Жереми Шарди.
Грек Стефанос Циципас встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, швейцарец Роджер Федерер — с французом Адрианом Маннарино, британец Энди Маррей — с грузином Николозом Басилашвили, итальянец Маттео Берреттини — с аргентинцем Гидо Пельей, немец Александр Зверев — с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Матчи основной сетки начнутся 28 июня.
Сетка Уимблдона будет доступна на «Чемпионате»
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