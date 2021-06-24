Медведев хорош на траве, как на харде! Наш парень уже в полуфинале турнира на Мальорке

Даниил Медведев уверенно выиграл и второй матч на травяном турнире на Мальорке. Он уже в полуфинале! Наш парень хорош на траве, как на харде! Посмотрите видео потрясающих ударов и розыгрышей.

Турнир ATP-250 на Мальорке приближается к своей кульминации. В четверг, 24 июня, стали известны имена первых полуфиналистов соревнования. Одним из них по логике должен был оказаться австриец Доминик Тим, второй номер посева. Однако в своём дебютном матче с Адрианом Маннарино Тим снялся из-за травмы запястья. В первом сете он вёл 5:2, но после одного из ударов почувствовал боль, вызвал врача, а затем решил отказаться от продолжения встречи. В четверг стало известно, что Тим получил серьёзную травму и пропустит как минимум пять недель, так что точно не сыграет на Уимблдоне.

Вслед за вторым сеяным турнир лишился и шестого. Карен Хачанов после тяжёлой победы над Люка Пуем (7:6 (9:7), 3:6, 6:4) не справился с Фелисьяно Лопесом — 6:4, 2:6, 4:6. Испанец одержал свою 500-ю победу на уровне ATP и далее сыграет как раз с Маннарино. Таким образом, в нижней половине до 1/4 финала дошёл только один сеяный игрок — Роберто Баутиста-Агут (3), а ещё один игрок посева — седьмой сеяный Уго Умбер — снялся перед матчем с Сэмом Куэрри из-за пищевого отравления. В верхней половине в 1/4 сыграли Даниил Медведев (1), Каспер Рууд (5), Пабло Кареньо-Буста (4) и Джордан Томпсон. Австралиец во втором раунде победил словацкого квалифаера Лукаса Клейна 6:4, 6:4, несмотря на неприятное попадание мяча в пах в начале второго сета.

В парном разряде отличную игровую практику получает Новак Джокович, который выступает вместе с Карлосом Гомесом-Эррерой. Их дуэт с трудом выиграл первый матч, отыграв двойной матчбол (5:7, 6:4, [13:11]), а затем почти с таким же трудом прошёл первых сеяных Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса — 4:6, 7:6 (7:3), [10:8]. Судя по отдельным розыгрышам, Новак отлично готов к Уимблдону, во всяком случае его знаменитая растяжка а-ля Человек-паук по-прежнему безупречна.

В полуфинале он и Гомес-Эррера выиграли довольно легко: со счётом 6:3, 7:6 (7:4) они оказались сильнее опытной пары Оливер Марах/Айсам-уль-хак Куреши, каждый член которой в своё время входил в топ-10 мирового рейтинга. Гомес-Эррера впервые вышел в финал ATP, а Новак сыграет в решающем матче в третий раз и впервые за 11 лет. Перед началом полуфинала серб потренировался со своим сыном Стефаном.



Сразу после парного полуфинала на центральном корте появились Даниил Медведев и Каспер Рууд.

Норвежец на этой неделе одержал первые победы на траве за карьеру, а в четверг он очень достойно поборолся со второй ракеткой мира. Первый сет получился очень упорным, хотя стартовые геймы подающие выигрывали без борьбы. Даниил активизировался в самой концовке и взял сет 7:5, а второй прошёл уже куда проще — 6:1. В одном из розыгрышей россиянин отлично укоротил — так, что соперник даже не побежал за мячом.

Даниил в третий раз в карьере вышел в травяной полуфинал и поборется за решающий матч на родине Рафаэля Надаля с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который за всю карьеру выиграл лишь четыре матча на траве. Тем не менее, испанец сыграет уже во втором травяном полуфинале за карьеру после Антальи-2009.