Илья Ивашко впервые в карьере вышел в 4-й раунд Уимблдона

Белорусский теннисист Илья Ивашко в третьем круге Уимблдона уверенно переиграл Джордана Томпсона из Австралии и впервые в своей карьере вышел в 4-й раунд турнира «Большого шлема».

Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился победой белоруса со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

За всю игру Ивашко выполнил 7 подач навылет, не допустил на одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Томпсона 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал Илья Ивашко сразится с Маттео Берреттини (Италия).

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч мужского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия).