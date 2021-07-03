Илья Ивашко впервые в карьере вышел в 4-й раунд Уимблдона
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Белорусский теннисист Илья Ивашко в третьем круге Уимблдона уверенно переиграл Джордана Томпсона из Австралии и впервые в своей карьере вышел в 4-й раунд турнира «Большого шлема».
Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился победой белоруса со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
За всю игру Ивашко выполнил 7 подач навылет, не допустил на одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Томпсона 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
За выход в четвертьфинал Илья Ивашко сразится с Маттео Берреттини (Италия).
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч мужского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
79
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
3 : 0
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Джордан Томпсон
Д. Томпсон
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