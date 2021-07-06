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Кристину Младенович оштрафовали на Уимблдоне из-за поведения родственника

Кристину Младенович оштрафовали на Уимблдоне из-за поведения родственника
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Французская теннисистка Кристина Младенович была оштрафована на Уимблдоне на 7500 долларов после того, как член её семьи вступил в конфликт с персоналом турнира.

Младенович попросила сотрудников турнира организовать ей частный транспорт, чтобы вернуться в отель после игры, но в транспортной службе сказали, что ей придется воспользоваться обычным автобусом.

После этого член семьи разразился гневной тирадой в адрес шокированных сотрудников, и в дело пришлось вмешаться охране.

Француженка была оштрафована на 7 500 долларов (5 400 фунтов стерлингов) за неспортивное поведение. Организаторы турнира подтвердили, что это было связано с «неспортивным вопросом».

Напомним, что Младенович завершила выступление на Уимблдоне в первом раунде как в одиночном, так и в парном разряде.

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