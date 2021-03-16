Пригрозил судье расправой и ушёл! Как матч боснийского теннисиста закончился скандалом

Настоящий скандал разгорелся на турнире ATP-500 в Акапулько, где обиженный решением арбитра босниец Дамир Джумхур не доиграл свой матч. Теннисист сначала стал угрожать судье, а затем самовольно покинул корт. Две недели назад истерику в Буэнос-Айресе устроил француз Бенуа Пэр. Таких случаев становится всё больше. Что происходит?

В матче квалификационного турнира в Акапулько между Дамиром Джумхуром из Боснии и голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом не был доигран даже первый сет. При счёте 5:5 Джумхур проиграл свою подачу. По мнению боснийца, в этом был виноват линейный судья, который допустил ошибку. Дамир начал спорить с арбитром на вышке, получил предупреждение. Матч после перехода продолжился, но ненадолго – всего на пару розыгрышей. Джумхур опять стал пререкаться с судьёй на вышке, в итоге вышел из себя, что-то прокричал, собрал вещи и покинул корь. После этого на табло появилось сообщение, что Дамир дисквалифицирован при счёте 6:5.

«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос» «Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

Что же произошло в этом матче? Несколько зрителей, которые следили за матчем, написали в соцсетях, что Джумхур весь поединок выражал недовольство, что на турнире такой высокой категории во время квалификационных матчей не работает система видеоповторов Hawk-Eye и нельзя проверить, куда попал мяч. Во время спора с арбитром свидетели конфликта услышали I will kill you («Я тебя убью»). После этого во многих СМИ прошла новость, что Джумхура дисквалифицировали из-за угрозы убийства арбитра. Однако спустя сутки теннисист выступил с заявлением в «сториз» своего «инстаграма».

«Дорогие медиа, если вы передаёте новости, то хотя бы старайтесь делать это точно. Дамира Джумхура не дисквалифицировали. Дамир Джумхур добровольно ушёл с корта из-за поведения и решений судьи, которые были необъективными и неправильными. Ещё одна важная вещь, которую я прочитал на некоторых порталах, – это то, что я угрожал кого-то убить. Вы хоть понимаете, что это значит? Откуда вообще исходит такое злостное желание говорить подобные вещи? Медиа должны передавать информацию точно и объективно, но в этот раз это требование соблюдено не было. Тем не менее я хочу принести извинения своей семье и любимым людям, и, конечно, болельщикам. Я повёл себя эмоционально, не проявил силу. Я снова показал, что такие вещи способны пробуждать во мне худшие стороны и слабость», — написал Дамир.

При этом ATP хранила молчание, не делала никаких заявлений по ситуации с Джумхуром. И только после настойчивых запросов СМИ поступило разъяснение: «Джумхур получил два наказания за неспортивное поведение (предупреждение, штрафное очко), а его нежелание продолжать матч привело к немедленной дисквалификации. Это соответствует разделу «Отказ от завершения матча» Свода правил ATP». Известное издание Tennis Majors связалось с теннисистом, чтобы получить от него дополнительные комментарии. Босниец ещё раз заявил, что не угрожал судье убийством, но признался, что был ужасно зол и хотел с ним поквитаться: «Честно говоря, не знаю, где некоторые сайты взяли информацию о том, что я кого-то запугивал и обещал убить. Мои слова супервайзеру о том, что я хотел ударить судью за его решения, – правда. Он мне ответил, что это не очень хорошая идея и я могу навредить себе ещё больше. Я ответил, что мне всё равно, потому что я нервничал. Но мне удалось собраться и уйти с корта».

Штраф на $ 5,5 тысячи? Даниил Медведев ещё дёшево отделался На какие суммы и за что наказывают теннисистов. Среди рекордсменов – Ник Кирьос, Серена Уильямс и Фабио Фоньини.

Этот инцидент напоминает знаменитый скандал Уимблдона-1995, когда американец Джефф Таранго устроил истерику, самовольно покинул площадку, после чего его дисквалифицировали. Нечто подобное было и с австралийцем Ником Кирьосом, причём несколько раз. В частности, на «Мастерсе» в Риме-2019 в матче с Каспером Руудом после того, как Кирьос проиграл свою подачу в начале третьего сета, он стал ругаться, за что получил предупреждение. Это решение арбитра Нику так не понравилось, что он кинул ракетку, пнул бутылку, схватил стул и швырнул его на середину корта. После этого австралиец ушёл в раздевалку, за что и был дисквалифицирован.

От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча Вспоминаем известные случаи дисквалификации игроков. «Отличились» и Кирьос, и Налбандян, и Шаповалов.

Впрочем, далеко ходить не надо. Буквально пару недель назад на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе француз Бенуа Пэр устроил форменную истерику. Он плевался, ругался, получил предупреждение, штрафное очко, чудом избежав дисквалификации. А под конец теннисист вообще перестал бороться, отдав под ноль свою подачу. Французская федерация тенниса рассмотрела его поведение и всего лишь пожурила, призвав вести себя более корректно. Сам Пэр написал письмо раскаяния, и на этом конфликт был исчерпан.

Несложно заметить, что большинство конфликтов на корте возникает из-за несправедливого, как кажется игрокам, судейства. Но на тех турнирах, где установлена система электронного судейства или система Hawk-Eye в сочетании с линейными, спорные ситуации удалось значительно уменьшить. Опробовав электронику, игроки уже не готовы доверять исключительно «человеческому фактору». И там, где организаторы турниров скупятся на технические решения, получаются такие скандалы.