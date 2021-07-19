Даниил Медведев присоединился к сборной России в Токио

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что вторая ракетка мира Даниил Медведев присоединился к команде в преддверии старта Олимпийских игр в Токио (Япония). Сборная России перед Олимпиадой проводила сбор в Южно-Сахалинске, а Медведев занимался в академии Патрика Муратоглу в Ницце.
«Даниил Медведев уже с нами, так что вся наша сборная в полном составе. Готовимся к турниру», — приводит слова Весниной официальный сайт Федерации тенниса России.
Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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