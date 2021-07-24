Энди Маррей: мне нравятся условия в Токио

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей поделился ожиданиями, касательно своего выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Маррей принимает участие как в мужском одиночном теннисном разряде, так и в парном.

«Мне нравятся здешние условия. Конечно, в первом матче против Феликса Оже-Альяссима будет непросто, но я много тренировался, а сегодня мы вместе с Джо Солсбери обыграли Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в парном разряде. Это придаёт уверенности.

Я думаю, если мы сохраним тот же настрой, будем усердно готовиться к каждой встрече, то у нас будет шанс добиться успеха", — приводит слова Маррея Tennis Head.

Напомним, сегодня британский дуэт Маррей/Солсбери уверенно обыграл французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:3, 6:2.

Завтра Энди Маррей сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады в первом матче мужского одиночного разряда.