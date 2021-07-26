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Теннисистка Анастасия Павлюченкова победила во втором круге Олимпиады-2021 в Токио

Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу во втором круге олимпийского турнира
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла в третий круг. Во втором раунде она разгромила немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

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Олимпиада (ж). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 05:10 МСК
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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