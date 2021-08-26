Ивашко — о выходе в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме: я сделал всё, что должен был
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Белорусский теннисист Илья Ивашко прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В третьем круге он обыграл представителя Германии девятого сеяного Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:2, 6:1.
«Я думаю, с моей стороны была отличная игра. Я сделал всё, что должен был. Я бил очень точно, а также очень хорошо подавал. Вчера был очень тяжёлый матч с Марином Чиличем, я проиграл сет и уступал с брейком во втором, но затем нашёл свою игру. Я думаю, что сегодня продолжил в том же духе», — приводит слова Ивашко АТР.
За выход в полуфинал турнира Ивашко поспорит с бронзовым призёром Олимпиады в Токио, испанцем Пабло Карреньо-Бустой, обыгравшим немца Доминика Кёпфера со счётом 6:2, 6:3.
Уинстон-Сейлем. 3-й круг
25 августа 2021, среда. 22:05 МСК
52
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
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Илья Ивашко
И. Ивашко
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