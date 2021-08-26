Пабло Карреньо-Буста прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал победу в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Он обыграл Доминика Кёпфера из Германии со счётом 6:2, 6:3.



«Это был очень хороший матч. Думаю, что сегодня я играл очень агрессивно, сделал много виннеров. Я играл против Доминика на последних двух турнирах, поэтому для меня было важно в начале матча быть очень сосредоточенным и играть агрессивно. Я чувствую себя очень комфортно в этом году. Мы знаем, что дальше у нас Открытый чемпионат США, но мне нужна уверенность, мне нужен ритм. Я думаю, что играю на действительно хорошем уровне, поэтому хотел бы продолжать в том же духе», — приводит слова Карреньо-Бусты АТР.

В четвертьфинале испанец встретится с белорусом Ильёй Ивашко.