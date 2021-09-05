Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла Роджерс в третьем круге US Open

Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла Роджерс в третьем круге US Open
Комментарии

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге она сенсационно уступила американке, 43-й ракетке мира Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Барти сделала 6 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Роджерс встретится с британкой Эммой Радукану, который в своём матче третьего круга обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В текущем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 5
6 		1 7 7
         
Шелби Роджерс
43
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021