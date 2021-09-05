Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла Роджерс в третьем круге US Open

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге она сенсационно уступила американке, 43-й ракетке мира Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Барти сделала 6 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Роджерс встретится с британкой Эммой Радукану, который в своём матче третьего круга обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В текущем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.
- 5 сентября 2021
-
04:30
-
03:21
-
03:06
-
01:01
-
00:40
- 4 сентября 2021
-
23:31
-
22:39
-
20:51
-
19:45
-
16:55
-
16:45
-
16:40
-
15:34
-
15:01
-
14:42
-
14:38
-
13:31
-
13:17
-
13:15
-
12:54
-
12:22
-
12:08
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
08:22
-
05:23
-
04:16
-
03:10