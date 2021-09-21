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Маррей сообщил, что не собирается давать непрошенные советы Радукану

Маррей сообщил, что не собирается давать непрошенные советы Радукану
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Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не будет давать непрошенные советы 18-летней теннисистке Эмме Радукану.

«То, чего добилась Радукану — это здорово. Когда я был молод, все бывшие британские игроки давали советы, которые я не просил и оценивали каждое поражение. Это раздражало, и я не хочу быть этим человеком для Эммы. Она пойдёт по своему пути, это будет нелегко, но она знает», — приводит слова Маррея журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Радукану сенсационно выиграла титул на US Open – 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

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