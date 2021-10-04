22-летний норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Сан-Диего
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся финальный матч одноимённого турнира категории ATP-250 между 22-летним норвежцем Каспером Руудом (10-й номер рейтинга) и 26-летним представителем Великобритании Кэмероном Норри (28-е место рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Рууда в двух сетах – 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.
На счету норвежца одна подача навылет, ни единой двойной ошибки и пять из шести (83%) выигранных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Отметим, что призовой фонд турнира, проходившего с 27 сентября по 3 октября, составляет $ 600 тыс. В соревнованиях принимало участие 28 теннисистов.
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