Рублёв и Карацев вышли в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв одержали победу в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 7 минут. Россияне пять раз подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 10. Бопанн и Шаповалов сделали три эйса, совершили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале соперниками Рублёва и Карацева будут Тим Пюц (Германия) и Майкл Винус (Новая Зеландия).
В одиночном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв в третьем круге проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 5:7, а Аслан Карацев в четвёртом круге уступил Хуберту Хуркачу со счётом 1:6, 3:6.
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