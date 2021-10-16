Касаткина: рады, что Кубок Кремля возвращается, круто выступать перед своими болельщиками

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от Кубка Кремля, который пройдёт на следующей неделе в Москве.
«Состояние было подвешенным в прошлом году, много турниров не состоялось. Мы рады, что «ВТБ Кубок Кремля» возвращается, круто выступать перед своими болельщиками. Уровень выровнялся, нет одного-двух выраженных лидеров, как когда Серена Уильямс приезжала. Это круто, даёт игрокам почувствовать, что может выиграть кто угодно, это классно», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».
Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве. В первом круге Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.
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