Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Кубка Кремля
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Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 — ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.
Российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с румынкой Симоной Халеп в первом круге Кубка Кремля. Людмила Самсонова в стартовом матче сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, Дарья Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова узнают своих соперниц позднее по итогам квалификации, в которой принимают участие ещё несколько россиянок.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.
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