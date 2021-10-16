Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Кубка Кремля

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 — ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.



Российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с румынкой Симоной Халеп в первом круге Кубка Кремля. Людмила Самсонова в стартовом матче сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, Дарья Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова узнают своих соперниц позднее по итогам квалификации, в которой принимают участие ещё несколько россиянок.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.