Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Кубка Кремля

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Кубка Кремля
Комментарии

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 — ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.

Российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с румынкой Симоной Халеп в первом круге Кубка Кремля. Людмила Самсонова в стартовом матче сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, Дарья Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова узнают своих соперниц позднее по итогам квалификации, в которой принимают участие ещё несколько россиянок.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021