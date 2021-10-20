Чемпионка US Open: в моё время Эмма Радукану ни за что не выиграла бы ТБШ

Победительница Открытого чемпионата США 2015 года, итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась мнением о сенсационном успехе 18-летней Эммы Радукану, которая на US Open 2021 года преодолела квалификацию и выиграла турнир.

«Мне это не нравится. То, что случилось, — сильный разрыв преемственности. Как мне кажется, это плохо для тенниса.

В моё время никогда не было бы такого, что молодая девушка, выступавшая в квалификации, как Эмма Радукану в Нью-Йорке, выиграла бы турнир «Большого шлема». Топовые спортсмены были слишком сильны. В этом есть что-то неправильное. Спортсменкам не хватает харизмы, поэтому женский теннис сложнее продавать», — приводит слова Флавии Пеннетты издание Tennis World USA.

