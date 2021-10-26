Андрей Рублёв рассказал, как отметил свой день рождения

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как отпраздновал свой день рождения. 20 октября Рублёву исполнилось 24 года.

«Сам день рождения нет, вообще не отмечал, так как это была среда, а в четверг надо было играть. Я просто потренировался, потом поехал с отцом забирать машину с Олимпиады, потому что не было возможности её забрать до этого. И всё. Стояли в пробках, чтобы её забрать, в пробках – обратно. Наступил вечером, так что быстро поели, и я пошёл в номер», — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

В Санкт-Петербурге действующий чемпион Рублёв посеян под первым номером. Во втором круге он сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Ласло Джере (Сербия).