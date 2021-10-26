Андрей Рублёв рассказал, как отметил свой день рождения
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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как отпраздновал свой день рождения. 20 октября Рублёву исполнилось 24 года.
«Сам день рождения нет, вообще не отмечал, так как это была среда, а в четверг надо было играть. Я просто потренировался, потом поехал с отцом забирать машину с Олимпиады, потому что не было возможности её забрать до этого. И всё. Стояли в пробках, чтобы её забрать, в пробках – обратно. Наступил вечером, так что быстро поели, и я пошёл в номер», — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
В Санкт-Петербурге действующий чемпион Рублёв посеян под первым номером. Во втором круге он сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Ласло Джере (Сербия).
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