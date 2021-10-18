«Не знал, что Надаль меня обошёл». Андрей Рублёв назвал главную цель на концовку сезона

Россиянин Андрей Рублёв, посеянный на турнире «ВТБ Кубок Кремля» — 2021 под высоким 1-м номером, приступает к защите титула, который он завоевал в 2019 году. Перед стартом турнира Андрей провёл пресс-конференцию, где назвал главную цель на концовку сезона, объяснил, почему собирается играть каждую неделю вплоть до Итогового чемпионата ATP, и рассказал о том, будет ли вакцинироваться перед Австралией.

— Андрей, с каким настроением и самочувствием вы приехали в Москву из Индиан-Уэллса, где дошли до финала в парном разряде с Асланом Карацевым?

— Получилась очень хорошая неделя в паре, чего ни я, ни Аслан не ожидали. В финале уже, особенно у меня, взяли вверх сверхэмоции, слишком хотелось выиграть и нечего было терять. Ребята, которые играли против нас, отличные парники с огромным опытом. В принципе, во втором сете нам немного не повезло. Мы постоянно проигрывали с брейком. Где-то я ошибался в один-два мяча, у Аслана был хороший розыгрыш, который не очень хорошо закончился. Сейчас очень спать хочу, только прилетел. Завтра играть пару, одиночка в четверг. Сейчас потренируюсь и посмотрим, как всё будет.



— Вы проиграли там в одиночке Томми Полу, и здесь на турнире он может вам достаться. Сделали какие-то выводы после поражения?

— Мы с Полом играли много раз, много матчей было сложных. В моём случае нужно чуть больше играть первым номером. В последнем матче я играл не так агрессивно, и это давало ему инициативу. В важных моментах он был лучше меня.



— Тяжело ли на протяжении всего сезона играть на высоком уровне? Нет ли усталости?

— Я не тот игрок, который находится в топ-10 долгое время. Это мой первый год. От этого много давления, это нормально. Ты не можешь показывать свою лучшую игру на протяжении многих турниров и 11 месяцев в году. Есть несколько игроков, которые готовы всегда показывать высокий уровень игры: Даня Медведев, например. Иногда я показываю очень сильный результат, а иногда вылетаю рано. Но я смог находиться в десятке, квалифицировался в Турин. Я доволен всем этим, но мне есть в чём прибавлять, есть что улучшать.

— В конце сезона в чём больше проявляется усталость — в физическом плане или ментальном?

— С ментальной точки зрения всё хорошо, мне нравится играть и путешествовать. Сейчас есть сложности по физике, ощущаю разницу в часовых поясах, но это часть нашего спорта. Ментально, повторюсь, у меня нет проблем.

— Если бы у вас была возможность улучшить что-то одно в своей игре, на что бы вы обратили внимание?

— Я выбрал бы психологическую сторону как ту, которую нужно улучшить. В этом плане я ощущаю себя хуже, чем топовые игроки. С игрой у меня всё в порядке. С Кубка Лэйвера я ощущаю себя отлично, я показываю хороший уровень.



— В связи с досрочным попаданием в Турин, измените ли что-то в графике в концовке сезона, чтобы лучше выступить на Итоговом чемпионате ATP, чем в прошлом году, где вы не вышли из группы?

— Я доиграю всё как есть – Москва, Питер, Париж и Турин. Постараюсь в промежутке, если всё будет не очень хорошо в плане результатов, потренироваться после Парижа. Будет целая неделя на это. Постараюсь сделать всё на максимуме и подойти в хорошей форме к Турину. Для меня многое значит попадание на Итоговый турнир. Это ещё одна возможность проявить себя. Если сравнивать с тем годом, какие-то выводы я сделал. Посмотрим. Доволен тем, как всё складывается, поэтому не хочу загадывать. Хочу просто выложиться на максимум.

— Ещё один вопрос про рейтинг. В гонке у вас всё хорошо, а вот в обновлённом рейтинге 52 недель АТР вы опустились с 5-го места на 6-е, пропустив вперёд Надаля, который давно не играет. Не кажется ли это вам немного странным? Как к этому относитесь?

— Да? Я даже не знал, что Надаль меня обошёл. Но для меня самое важное – гонка. Это и есть рейтинг по окончании года. В том году я выиграл Питер и Вену в две недели, а это были турниры высокой категории ATP-500. Сейчас Питер сгорел. Возможно, из-за этого Надаль меня и обогнал. Повторюсь, главное, что я попал на Итоговый и что я нахожусь выше в гонке.



— У нас была чудесная пара Рублёв / Хачанов, а сейчас ещё и появилась Рублёв / Карацев. Что думаете о перспективах на этот счёт?

— То, что у нас теперь есть ещё одна пара – это плюс. Аслан лучше всех из нас играет в паре, мыслит, играет с лёта. Он намного лучше нас всех, результаты в паре у него отличные.

— Как вы относитесь к требованиям правительства австралийского штата Виктория об обязательной вакцинации приезжающих на Australian Open спортсменов?

— Сейчас ситуация с Австралией такая, что, если игроки хотят участвовать в турнире без карантина, они должны быть обязательно привитыми. Австралийцы идут на уступки, что они подтверждают многие вакцины, например, китайскую и индийскую. Может быть, я ошибаюсь. Врать не хочу, поэтому без уточнений. Если ты без вакцины – сиди в номере и не выходи 14 дней, пропускай и ATP Cup, и другие турниры. Просто две недели без турниров – и сразу выходить на Australian Open. Такой вариант никому не подходит. Многие, думаю, будут прививаться, а те, кто не захотят это сделать – пропустят Австралию. В моём случае я буду прививаться.

— Как себя ощущаете в роли первого номера посева Кубка Кремля, такого знакомого всем с самого детства?

— У меня двойные ощущения от выступления на Кубке Кремля. С одной стороны, нормально себя ощущаю с высоким посевом, в этом году у меня почти везде было так. С другой стороны, если учитывать историю, вспоминаю, как я ходил на него и смотрел на всех Легенд тенниса – немного странно на душе. Но тут новое место, оно немного стирает эмоции. В «Олимпийском» была другая атмосфера. Смешанные чувства.



— Были ли вообще мысли пропустить Кубок Кремля в этом году?

— Кубка Кремля не было в том сезоне, поэтому мыслей пропустить турнир ещё и в этом году у меня не было.