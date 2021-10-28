Рублёв: учитывая ситуацию вне корта, мои результаты в этом году — что-то нереальное

Вторая ракетка России Андрей Рублёв высоко оценил свои результаты в текущем сезоне. 24-летний теннисист одержал 48 побед в 65 матчах одиночного разряде и стал победителем турнира в Роттердаме (Нидерланды). Также Андрей стал олимпийским чемпионом в миксте.



«Какие события в сезоне могу особенно отметить? Золото Олимпиады в Токио. На данный момент. Оцениваю сезон очень хорошо. Учитывая всё то, что творится вне корта, быть пятым в мировом рейтинге, отобраться на Итоговый турнир ATP и играть два финала турниров «Мастерс» — я никогда не доходил до такой стадии, это что-то нереальное», — цитирует Рублёва ТАСС.

На этой неделе Андрей выступает на турнире в Санкт-Петербурге. Его следующим соперником станет победитель матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).