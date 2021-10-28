Рублёв: учитывая ситуацию вне корта, мои результаты в этом году — что-то нереальное

Вторая ракетка России Андрей Рублёв высоко оценил свои результаты в текущем сезоне. 24-летний теннисист одержал 48 побед в 65 матчах одиночного разряде и стал победителем турнира в Роттердаме (Нидерланды). Также Андрей стал олимпийским чемпионом в миксте.
«Какие события в сезоне могу особенно отметить? Золото Олимпиады в Токио. На данный момент. Оцениваю сезон очень хорошо. Учитывая всё то, что творится вне корта, быть пятым в мировом рейтинге, отобраться на Итоговый турнир ATP и играть два финала турниров «Мастерс» — я никогда не доходил до такой стадии, это что-то нереальное», — цитирует Рублёва ТАСС.
На этой неделе Андрей выступает на турнире в Санкт-Петербурге. Его следующим соперником станет победитель матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).
- 28 октября 2021
-
10:36
-
10:35
-
09:49
-
09:28
-
08:56
-
08:52
-
00:36
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:29
-
20:57
-
20:48
-
20:25
-
20:16
-
19:54
-
18:24
-
17:22
-
16:45
-
16:04
-
13:46
-
13:17
-
10:43
-
10:05
-
09:47
-
09:08
-
00:22
-
00:14
- 26 октября 2021
-
22:06
-
21:46
-
21:26
-
20:44
-
20:33
-
20:10
-
19:00
-
18:08
-
16:04