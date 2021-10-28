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Андрей Рублёв объяснил, почему Даниилу Медведеву будет тяжелее на Кубке Дэвиса, чем ему

Андрей Рублёв объяснил, почему Даниилу Медведеву будет тяжелее на Кубке Дэвиса, чем ему
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему, по его мнению, второй ракетке мира Даниилу Медведеву будет тяжелее на Кубке Дэвиса, чем ему самому. Турнир пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.

Рублёва спросили, наложит ли на него отпечаток усталости то, что Кубок Дэвиса состоится сразу после Итогового чемпионата ATP.

«В моём случае, наверное, нет. В случае Дани — может, немного. Потому что когда ты лидер, тебе надо защищать титул, потом вести команду в Кубке Дэвиса — это очень тяжело, от этого устаёшь психологически. На мне это никак сказываться не будет, в моём случае всё намного легче. Даня же, так как он ещё и первый номер сборной, будет играть ответственные матчи с ещё более серьёзными игроками.

Я так понимаю, что Джокович тоже заявлен на Кубок Дэвиса, ему тоже до этого играть Итоговый, так что ему тоже будет нелегко. Поэтому все будут в более-менее одинаковых условиях», — приводит слова Рублёва ТАСС.

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