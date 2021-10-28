Андрей Рублёв объяснил, почему Даниилу Медведеву будет тяжелее на Кубке Дэвиса, чем ему

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему, по его мнению, второй ракетке мира Даниилу Медведеву будет тяжелее на Кубке Дэвиса, чем ему самому. Турнир пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.

Рублёва спросили, наложит ли на него отпечаток усталости то, что Кубок Дэвиса состоится сразу после Итогового чемпионата ATP.

«В моём случае, наверное, нет. В случае Дани — может, немного. Потому что когда ты лидер, тебе надо защищать титул, потом вести команду в Кубке Дэвиса — это очень тяжело, от этого устаёшь психологически. На мне это никак сказываться не будет, в моём случае всё намного легче. Даня же, так как он ещё и первый номер сборной, будет играть ответственные матчи с ещё более серьёзными игроками.

Я так понимаю, что Джокович тоже заявлен на Кубок Дэвиса, ему тоже до этого играть Итоговый, так что ему тоже будет нелегко. Поэтому все будут в более-менее одинаковых условиях», — приводит слова Рублёва ТАСС.