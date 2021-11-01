Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев раскрыл подробности тренировки с Новаком Джоковичем

Даниил Медведев раскрыл подробности тренировки с Новаком Джоковичем
Комментарии

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как потренировался с лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем. Медведев и Джокович провели совместную тренировку перед турниром в Париже.

«С тех пор как я вошёл в первую десятку мирового рейтинга, не играл с ним на тренировках. Не знал, чего ожидать. Не знал, много он тренировался до этого или нет.

Ожидал, что это будет хорошая тренировка, и всё сложилось замечательно. Играли два часа, провели один сет, и это было здорово. Затем пообщались 15-20 минут. Мне нравится с ним беседовать. Думаю, могу сказать, что он мой друг. Редко бывает, что номер один и номер два в рейтинге тренируются вместе», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021