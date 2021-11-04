«Было безумно больно». Дмитрий Турсунов — о разрыве с Ариной Соболенко

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал прекращение сотрудничества с белоруской Ариной Соболенко. В настоящее время Турсунов тренирует эстонку Анетт Контавейт; Соболенко, которая ранее занималась под руководством Дмитрия, является второй ракеткой мира.

«Было безумно больно, что всё закончилось так. Для Арины я готов был сделать всё, что угодно. И я, кажется, говорил, что больше ни с кем у меня не будет так же. Но статистика — вещь упрямая. Отношения между тренером и игроком – это как ситуация в браке: количество разводов никакого оптимизма не внушает, когда идёшь под венец. Я пытаюсь быть более реалистичным. Естественно, будут спады, будут ссоры, проблемы, и здесь вопрос в том, как мы будем действовать. В целом я психологически понимаю, что если я смог преодолеть предыдущий разрыв, то я могу это выдержать.

Если бы мне задали вопрос, я бы ответил: я сам не знаю, что произошло. До сих пор не понимаю, что, зачем и почему. Как-то так получилось, что конфликт вырос на ровном месте. Работодателей всё равно интересует результат работы. Я думаю, что никто никакой гарантии дать не может. Никто не сможет гарантировать, что не будет конфликтов, что не произойдёт то, чего никто не предвидел. В женском туре конфликтов очень много. Это нормальная история», — приводит слова Турсунова Metaratings.