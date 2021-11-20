Джокович поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри и поделился ожиданиями от матча с немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP.
«Я старался не думать о завтрашнем полуфинале. Нелегко выходить на корт, зная, что ты уже прошёл квалификацию и знаешь своего соперника. Я старался быть профессионалом, старался выкладываться по максимуму и играл действительно хорошо. Это был первый раз, когда мы играли друг с другом. Я проанализировал игру Норри, знал план игры и очень хорошо его выполнил. Мой теннис становится все лучше и лучше с каждым матчем. Я не мог быть более доволен своим теннисом до, возможно, двух самых важных матчей на турнире.
Саша играет хорошо. Он, очевидно, один из лучших игроков в мире, возможно, у него лучшая подача. Это будет нелегко», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Джокович на групповом этапе одержал три победы подряд. Полуфинальный матч между Джоковичем и Зверевым состоится 20 ноября.
- 20 ноября 2021
-
01:41
-
00:31
-
00:14
- 19 ноября 2021
-
23:58
-
23:07
-
21:40
-
21:21
-
20:15
-
20:04
-
19:40
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
18:38
-
17:00
-
16:01
-
15:53
-
15:32
-
13:40
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:13
-
11:40
-
11:04
-
10:39
-
10:36
-
10:20
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:52
-
09:46
-
09:37
-
09:12