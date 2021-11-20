Джокович поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри и поделился ожиданиями от матча с немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP.

«Я старался не думать о завтрашнем полуфинале. Нелегко выходить на корт, зная, что ты уже прошёл квалификацию и знаешь своего соперника. Я старался быть профессионалом, старался выкладываться по максимуму и играл действительно хорошо. Это был первый раз, когда мы играли друг с другом. Я проанализировал игру Норри, знал план игры и очень хорошо его выполнил. Мой теннис становится все лучше и лучше с каждым матчем. Я не мог быть более доволен своим теннисом до, возможно, двух самых важных матчей на турнире.

Саша играет хорошо. Он, очевидно, один из лучших игроков в мире, возможно, у него лучшая подача. Это будет нелегко», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович на групповом этапе одержал три победы подряд. Полуфинальный матч между Джоковичем и Зверевым состоится 20 ноября.